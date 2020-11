Kot so sporočili iz Policijske uprave Maribor, so v preiskavi zasegli 77 rastlin konoplje, ki so bile posajene v treh različnih in posebej prirejenih prostorih, približno kilogram posušenih delcev rastline, za katere sumijo, da so prepovedana konoplja, ter devet brizgalk smolnate tekočine, ki naj bi bila konopljin derivat.

Ob tem so našli in zasegli še približno štiri grame praškaste snovi rjave barve, za katero sumijo, da je heroin, štiri plastične bokse za vzgojo psihedeličnih gob ter različno opremo za vzgojo droge in gnojila.

Kriminalisti so zasežene snovi, rastline in delce rastlin poslali v analizo Nacionalnemu forenzičnemu laboratoriju. Če se bo potrdilo, da gre za droge, bodo osumljenca ovadili storitve kaznivega dejanja neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami.