Jurij Souček o tem, da je med italijansko okupacijo vstopnica za gledališče veljala tudi za prepustnico

“Policijskih ur v mojem življenju je bilo kar nekaj. Vsaka je imela svoje razloge in tudi izjeme. Med vojno, med italijansko okupacijo, je na primer vstopnica za gledališče, ki je bila označena z datumom in uro, veljala za prepustnico patrulji, če te je ta legitimirala na poti domov. Seveda so se predstave v gledališčih začenjale ob 17. uri.”