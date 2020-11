Slovenska nogometna reprezentanca je z mešanimi občutki zapuščala prazne Stožice po skromnem remiju brez golov proti Azerbajdžanu. November se je za slovensko vrsto začel slabše kot oktober, a veliko pomembnejši bosta prihajajoči tekmi proti Kosovu in Grčiji v boju za prvo mesto v ligi narodov.

Slovenija se je po letu dni razveselila vrnitve Iličića, a v prvem polčasu nihče na stadionu ni bil zadovoljen s predstavo Kekovih varovancev, ki so naredili preveč prekrškov ter odigrali počasno in premalo ambiciozno. Azerbajdžan je zapretil že v tretji minuti po napaki nezanesljivega Jurčevića, a je žoga zletela čez gol. Na koncu se je izkazalo, da je bila to edina priložnost gostov, ki so bili zelo motivirani in so igrali na krilih nacionalnega ponosa po zaključku dolgoletnih spopadov na območju Gorskega Karabaha. Ker so slovenski nogometaši tekmecu omogočili preveč prostora, so bili večkrat naivno izigrani, selektor Kek pa je bil v eni od akcij tako poparjen, da se je zapodil do stranskega sodnika in za kazen prejel rumeni karton.

Slovenija je bila večinoma odrezana od konice napada, saj so se obetavne akcije končale pred kazenskim prostorom gostov. Čeprav je Matavž pokazal veliko želje, ni dobil nobene uporabne žoge, da bi ogrozil azerbajdžanska vrata. Kek se je najbolj glasno jezil na Zajca, medtem ko je debitant Gnezda Čerin na položaju zadnjega vezista pokazal premalo odločnosti in očitno še ni zrel za igranje v članski reprezentanci. Kurtić je bil z glasnimi navodili kot poglavar ekipe, Lovrić pa je bil minuli mesec veliko bolj razigran kot sinoči. Kek je želel s trojno menjavo ob polčasu dvigniti ritem tekme in veliko stavil na Šporarja, Verbiča in Koutra. Slovenija je največ pokazala ravno na začetku drugega polčasa, ko je začela močneje pritiskati, a ni znala z golom unovčiti agresivnejše predstave.

Iličić je kmalu po odmoru s prvim strelom v okvir gola ogrel vratarja Balajeva in bil po dobri uri igre zamenjan. Azerbajdžan se je postavil v strnjeno obrambo, slovenska vrsta pa je na vse načine iskala poti do gola, vendar je bila na koncu premalo potrpežljiva in natančna. Delegacija Azerbajdžana je na tribunah Stožic glasno proslavila remi s Slovenijo, ki je lahko najbolj zadovoljna, da je na šesti tekmi zapored ohranila nedotaknjeno mrežo. Kekova reprezentanca bo imela do nedeljske tekme s Kosovom dovolj časa, da popravi učinkovitost v napadu.

»V prvem polčasu smo bili slabi, saj smo nasprotniku pustili preveč prostora, stali predaleč in bili premehki, hkrati pa prepočasni z žogo. V drugem polčasu smo dvignili ritem igre, zato je vse skupaj delovalo bolje. Nasprotniku nismo več pustili pred naš gol. Igrali pa smo še vedno preveč individualno in v širino, namesto da bi s hitrimi žogami v globino poskušali streti Azerbajdžan. Na koncu dneva dober preizkus, še posebej, ker so nekateri prvič igrali v reprezentančnem dresu, drugi pa se vračali po daljši odsotnosti,« je za TV Slovenija povedal slovenski selektor Matjaž Kek.