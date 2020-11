V taboru novoizvoljenega ameriškega predsednika Joeja Bidna so uvodno zavračanje priznanja republikanskega predsednika Donalda Trumpa, da je izgubil volitve, komentirali umirjeno z besedami, da pač potrebuje nekaj časa, da se sprijazni z rezultati. V torek, teden dni po tesnih volitvah, so ton že spremenili. »Odkrito povedano, mislim, da se sramoti. Edina posledica tega bo, če rečem taktno, da ne bo pomagalo k njegovi dediščini,« je dejal Biden.

Sprememba tona je očitna posledica njihove zmote. Ne Trump ne njegova ekipa nista z ničimer nakazala, da sta pripravljena priznati poraz, kot so ga na podlagi rezultatov v soboto napovedali mediji. Zunanji minister Mike Pompeo celo govori o »mirnem prenosu oblasti na drugo Trumpovo vlado«. V Michiganu so Trumpovi odvetniki v torek vložili zahtevo za preprečitev uradne potrditve rezultatov volitev v tej zvezni državi, dokler ne dobijo epiloga njihove trditve o nepravilnostih. Te se osredotočajo predvsem na Detroit in zanašajo na zaprisežene pisne izjave prič, da so videle nepravilnosti ali da so opazovalce ovirali pri nadziranju štetja glasov. Predsednik v tej zvezni državi zaostaja za skoraj 150.000 glasov. Podobne izjave v Pensilvaniji doslej niso prinesle rezultata. Uslužbenec pošte, ki je trdil, da je videl delavce na volišču spreminjati datume prispetja glasovnic po pošti, je denimo naknadno priznal, da je lagal.