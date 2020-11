Kot so sporočili iz EIB, so v okviru 7,8-milijardnega paketa potrdili za dodatnih 2,6 milijarde evrov spodbud podjetjem, s katerimi naj bi ta lažje prebrodila posledice koronavirusne krize. Poseben poudarek je namenjen pomoči turističnemu sektorju v Franciji in regionalnemu naložbenemu programu na Bavarskem.

V okviru paketa bodo 1,9 milijarde evrov namenili razvoju trajnostnega urbanega in regionalnega transporta v Evropi, 1,1 milijarde evrov pa izboljšavam v mestih in stanovanjski politiki.

Milijardo evrov bodo namenili projektom s področja zdravstva in šolstva, prav toliko pa tudi naložbam v čisto energijo. Pri tem se bodo osredotočili predvsem na vodooskrbo in preprečevanje onesnaženja vode.

Del paketa je tudi 400 milijonov dolarjev vredna iniciativa Covax, katere namen je zagotoviti globalni dostop do cepiva proti covidu-19. V sklopu tega bodo z ukrepi med drugim spodbujali proizvodnjo cepiva v 92 državah v razvoju.

Upravni odbor EIB, ki je januarja izrazila namero do leta 2025 polovico financiranja nameniti za podnebno ukrepanje in okoljsko vzdržnost ter tako spodbuditi več kot 1000 milijard evrov zelenega financiranja do leta 2030, je danes potrdil tudi usmeritve za financiranje projektov, usmerjenih v trajnostni razvoj in boj proti podnebnim spremembam, v obdobju 2021-2025. Z današnjo odločitvijo bodo v EIB do konca letošnjega leta vse svoje financiranje uskladili z načeli in cilji pariškega podnebnega sporazuma.

Ta leta 2015 sprejeti dokument države podpisnice zavezuje k omejitvi dviga povprečne globalne temperature občutno pod dve stopinji Celzija do konca stoletja glede na predindustrijsko dobo in jih spodbuja k ukrepom za omejitev na 1,5 stopinje.

Od izbruha pandemije je EIB javnemu in zasebnemu sektorju v Evropi namenila skupno 27 milijard evrov za soočanje z njenimi posledicami.