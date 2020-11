Slovenski reprezentanti v nordijskih smučarskih disciplinah odštevajo dneve do začetka prvih tekmovanj v novi sezoni za svetovni pokal. Prvi se bodo v tekmovalno areno podali smučarji skakalci, in sicer od 20. do 22. novembra v Visli na Poljskem. Selektor slovenskih orlov Gorazd Bertoncelj je odločil, da bodo v Vislo odpotovali Peter Prevc, Anže Lanišek, Timi Zajc, Žiga Jelar, Tilen Bartol, Anže Semenič in Bor Pavlovčič. Slovenci imajo za sklepne priprave idealne razmere za trening, saj so jim na skakalnicah v Planici in Kranju pripravili ledeno zaletno smučino. Ekipa je razdeljena v dva dela, da v obdobju pred tekmami vsak skače na tisti skakalnici, ki mu bolj ustreza. V Kranju vadijo Jelar ter brata Peter in Domen Prevc, preostali del pa v Planici.

Vsi si najbolj želijo, da tekme sploh bodo. »Vzdušje je dobro, lepo se razumemo. Razpoloženje v slačilnici je odvisno od tega, kakšni so bili skoki na treningu. Če trening ni uspešen, se vzdušje lahko reže. Po mojih zadnjih treningih ni bilo rezanja, vse je potekalo umirjeno in z izboljšavami. Cilj za sezono je, da smo od 20. novembra do 30. marca v dobri formi,« je o vzdušju v skakalni slačilnici poročal kapetan Peter Prevc.

Žiga Jelar prvi kitarist reprezentance Timi Zajc je blestel poleti na domačih tekmah, saj je zmagal na treh od štirih. Dobro pripravljenost je kronal z naslovom poletnega državnega prvaka. »Moja forma se počasi dviguje in pozimi bi morala biti na visoki ravni. Tako dobro, kot sem skakal v zadnjih dneh, v letošnjem pripravljalnem obdobju še nisem. Zelo sem vesel, ker mi gre na vsakem treningu bolje. V Visli si želim narediti čim boljše skoke, nato pa bomo videli, kakšna bo uvrstitev. Čeprav nismo imeli primerjave s tujo konkurenco, nisem zaskrbljen. Če narediš vrhunski skok, nisi uvrščen v ozadju. Moj prva želja je, da bi v Planici letel čim dlje,« je bil zelo zgovoren Timi Zajc. Anže Lanišek je bil v lanski sezoni najbolj konstanten član slovenske reprezentance. V pripravljalnem obdobju je na treningih pokazal veliko dobrih skokov. »Popraviti je treba še nekaj malenkosti. Ne odkrivamo tople vode, ampak se mirno pripravljamo na prvo tekmo. Drese in smuči sem naštudiral, zato ni nobene panike,« je bil jedrnat Anže Lanišek. Žiga Jelar, prvi kitarist ne le slovenske reprezentance, ampak tudi v karavani svetovnega pokala, želi nadaljevati tam, kjer je sklenil minulo sezono, ko je bil drugi na zadnji tekmi predčasno končane sezone v Lillehammerju. »Zelo sem zadovoljen s pripravami. Delali smo dobro, forma se dviguje in pripravljeni smo za zimo. V novi sezoni si želim več kot le eno uvrstitev na stopničke,« je izpostavil Žiga Jelar.

Jerneju Damjanu manjkajo metri Slovenci bodo morali hitro ujeti dobro formo, saj bo svetovno prvenstvo v poletih v Planici že od 10. do 13. decembra. »Čeprav je svetovno prvenstvo v poletih v Planici že zelo kmalu, bomo do takrat pripravljeni. Naši skakalci so znani kot zelo dobri letalci, zato tekmovanje sredi decembra ne bi smelo biti ovira za vrhunske uvrstitve,« je prepričan Gorazd Bertoncelj. Selektor upa, da bo vrhunsko formo čim hitreje ujel Domen Prevc, ki je rojeni letalec. »V Vislo ne grem, ker so fantje boljši od mene. Malo se še lovim z opremo, smuči še nisem povsem naštudiral. Vse delam, da se bom čim hitreje priključil ekipi,« je realen Domen Prevc, ki si je poleti med treningom poškodoval zapestje. 37-letni Jernej Damjan je član reprezentance A, vendar trenutno njegova forma ni takšna, kot je bila poleti: »Začetki sezon, razen svetlih izjem, mi nikoli niso bili pisani na kožo. Sezona je še zelo dolga, lahko se zgodi še marsikaj. Trenutno mi manjka tisto, kar vsakemu, ki ni uvrščen v ekipo za tekme – metri.« Skakalke imajo še tri tedne časa za priprave, saj bodo sezono začele 4. decembra v Lillehammerju. »Poleti smo izpeljali program treningov, imeli pa smo nekaj težav z boleznimi. Do Lillehamerja bomo naredili še 50 skokov na ledeni smučini,« je povedal selektor ženske vrste Zoran Zupančič. Ker slovenski nordijski kombinatorci, ki jih vodi Goran Janus, v lanski sezoni niso osvojili točk svetovnega pokala, bodo morali letos vse stroške udeležbe na tekmah plačevati sami. Zaradi pomanjkanja denarja bodo tako izpustili uvodni tekmi v Ruki in Lillehammerju ter prvič tekmovali sredi decembra v Ramsauu.