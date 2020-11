Nikoliću odpravnina v vrednosti stanovanja v Ljubljani?

Odpoklicanemu direktorju HSE naj bi pogodba o zaposlitvi zagotavljala delo v družbi na podobnem delovnem mestu do leta 2023. Novo vodstvo HSE, ki naj bi se Nikolića želelo na vsak način znebiti, bi to lahko storilo le tako, da mu prihodke, ki bi jih sicer prejel do izteka pogodbe, izplača v enkratnem znesku, a to bi bil za družbo precejšen finančni zalogaj.