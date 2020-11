Ko človek vidi 68-letnega sivolasega Zlatana Grčića iz Ručetne vasi v Beli krajini, vsega nebogljenega in sključenega na invalidskem vozičku, se mu na prvi pogled zasmili. Toda da nekaj le ne more biti čisto tako, kot je videti, pove že pogled na njegove vklenjene noge, medtem ko sedi na vozičku. Nog mu niso odklenili niti v sodni dvorani novomeškega okrožnega sodišča, ko so ga pripeljali pred sodnika Borisa Kodriča. Grčića, ki je v priporu od februarja letos, obtožba bremeni poskusa uboja, nasilja v družini in drugih kaznivih dejanj. Tožilstvo je na predobravnavnem naroku septembra predlagalo enotno kazen 10 let in 11 mesecev zapora. Toda Belokranjec je dejal, da krivde po obtožnici ne priznava.

Grozovita dejanja Tako je sodišče na prvi obravnavi zaslišalo Grčića in oškodovance. Toda kaj natančno naj bi Grčić storil, zakaj ne priznava krivde in kaj so izpovedali svojci, za zdaj ostaja skrito, saj je sodnik Kodrič na predlog tako tožilstva kot obrambe javnost izključil zaradi »varovanja zasebnosti in družinskega življenja obtoženca in oškodovancev«. Pa vendar je v javnost nedavno prišlo nekaj njegovih dejanj, bolje rečeno grozodejstev. Po pisanju Slovenskih novic naj bi šlo za pravega »monstruma«. Danes 47-letna Grčićeva hči se je izpovedala in opisala 30 let grozodejstev in hudega trpinčenja tako nje kot njenega sina. Vsak dan naj bi doživljala grožnje, trpinčenje, nepopisen strah, s sinom se ni smela niti pogovarjati. Svojo invalidnost naj bi zgolj igral, doma pa je imel celo fitnes napravo, na kateri naj bi redno treniral.