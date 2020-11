Na pet let zapora so včeraj obsodili 64-letnega Nexhbidina Zidija, ki je na valentinovo streljal na ženo, s katero sta v razveznem postopku. Kriv je poskusa uboja. »Nikoli ne bi vzel življenja nikomur, hudo bi mi bilo že, če bi mravljo pohodil. Ni bil moj namen, da bi jo ustrelil, bog ne daj! Za vse njeno trpljenje in strah, o katerem sem zdaj slišal na sodišču, se ji opravičujem. Če slučajno umrem v zaporu, ji to povejte. Verjemite, da ji nisem želel storiti nič žalega, če bi ji, bi se strinjal z dosmrtnim zaporom. Nikoli nisem naredil nič nepoštenega. V 42 letih bivanja v Sloveniji nisem nikoli prišel navzkriž z zakonom,« je v albanskem jeziku napol v joku rotil sodni senat pod vodstvom Špele Koleta. Zaman.

Prijava prilila olje na ogenj

Zidi je, tako piše v obtožnici in s tem se je strinjalo tudi sodišče, 14. februarja dopoldne v Pokopališki ulici v Ljubljani polavtomatsko pištolo nameril v hrbet soproge Asime, ustrelil, a k sreči zgrešil. Ko je počilo, se je obrnila, začela vpiti na pomoč in teči. Med njima je bilo sicer že prej vse narobe. Zaradi groženj in tudi fizičnega nasilja je sodišče odločilo, da mora Zidi zapustiti domače stanovanje (spal je v avtu), prepovedalo mu je tudi približevanje in navezovanje stikov tako z njo kot z njunimi otroki. To prepoved je večkrat kršil. Nekaj dni pred februarskim incidentom je dobil dokumente s sodišča, izdali so mu kaznovalni nalog s pogojno kaznijo (pet mesecev zapora z dveletno preizkusno dobo) zaradi kaznivega dejanja grožnje. Tako je izvedel, da ga je Asima prijavila, da jo je udaril po obrazu in grozil, da bo ubil njo in njeno družino v Bosni. Kar je zagotovo še povečalo njegovo zamero.

Na valentinovo se je tako, kot prej že večkrat, motal v bližini nekdanjega stanovanja v Pokopališki. Asimin sin ga je opazil, ko se je približeval njegovi mlajši sestri, ki je bila na poti v šolo. Telefoniral je mami, ki je odhitela do šole, da bi se prepričala, ali je hčerka na varnem. Ko je šla na poti domov v trgovino, je Zidija opazila na bližnjem igrišču. Ko je prišla iz prodajalne, ga ni bilo več, na poti proti domu pa je nenadoma zaslišala pok in zvok krogle mimo glave. Obrnila se je in zagledala pištolo, usmerjeno proti njej. Potem je slišala še nekaj, kar je pripisala repetiranju, začela je kričati in teči.