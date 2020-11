Maradono so v bolnici zadržali dlje, kot so načrtovali, čeprav je operacija povsem uspela in je 60-letnik lepo okreval. Pojavili pa so se simptomi abstinenčne krize, zato je moral ostati pod nadzorom.

»Maradona je sam prišel do zaključka, da mora na zdravljenje. Doživel je morda najtežji trenutek v življenju, to da so mu odkrili strdek, ki je povzročal krvavitve in bi ga najbrž stal življenja, je pravi čudež. Dobra stvar pa je, da je njegovo stanje stabilno,« je dejal Maradonin odvetnik Matias Morla in dodal, da bodo njegovo stranko na kliniki lahko obiskali le najbližji.

Nekdanji argentinski reprezentant in svetovni prvak je sicer trenutno trener argentinske ekipe Gimnasie.