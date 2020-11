Najnovejša anketa Zavoda RS za zaposlovanje med delodajalci z 10 ali več zaposlenimi, ki nje bila izvedena oktobra, je pokazala, da polovica anketiranih delodajalcev v prihodnjega pol leta ne pričakuje sprememb v povpraševanju po njihovih izdelkih ali storitvah. Dobra četrtina delodajalcev (28,3 odstotka) pričakuje poslabšanje, delež podjetij, ki menijo, da se bo gospodarska aktivnost krepila, pa znaša 18,4 odstotka.

Najbolj optimistični so delodajalci iz dejavnosti zdravstva in socialnega varstva (50,2 odstotka jih napoveduje porast povpraševanja po storitvah oziroma izdelkih), informacijskih in komunikacijskih dejavnosti (25 odstotkov) in finančnih in zavarovalniških dejavnosti (24,6 odstotka). Najbolj zaskrbljeni glede trenda povpraševanja so delodajalci iz gostinstva (68,8 odstotka jih napoveduje upad povpraševanja), sledijo jim delodajalci iz tako imenovanih drugih dejavnosti, kamor sodijo razne storitvene dejavnosti (44,8 odstotka in iz dejavnosti trgovine (39,1 odstotka).

Glede na velikost podjetij so najbolj optimistični veliki delodajalci (250 zaposlenih ali več), kjer je takšnih tretjina, sledijo jim srednje veliki delodajalci z 18,5 odstotki in mali delodajalci (10 do 49 zaposlenih), ki v 17,7 odstotkih primerov napovedujejo rast povpraševanja po svojih izdelkih ali storitvah.

Delodajalci bodo potrebovali 26.000 novih delavcev Delodajalci za prihodnjega pol leta napovedujejo 1,3-odstotno rast zaposlenosti, saj načrtujejo, da bodo potrebovali približno 8600 novih delavcev, večinoma zaradi nadomeščanja (upokojitve, porodniški dopusti in dopusti za nego in varstvo otrok...), nekaj pa tudi zaradi večjih potreb. Najbolj spodbudne so napovedi za druge raznovrstne poslovne dejavnosti, kamor sodijo tudi zaposlovalne dejavnosti (4,8-odstotna rast), gradbeništvo (4,3-odstotna rast zaposlenosti), zdravstvo in socialno varstvo ter informacijske in komunikacijske dejavnosti (obe 3,3-odstotna rast). Največji upad števila zaposlenih predvidevajo delodajalci iz gostinstva, za katerega je napovedan 2,3-odstotni upad, ter kmetijstva (1,5-odstotni upad) in kulturnih, razvedrilnih, rekreacijskih dejavnosti (1,2-odstotni upad). Na zavodu za zaposlovanje glede na odgovore delodajalcev predvidevajo, da bodo v prihodnjih 6 mesecih skupaj iskali približno 26.000 delavcev. Delodajalci bodo najpogosteje iskali delavce za preprosta dela v predelovalnih dejavnostih, zidarje, prodajalce, varilce, voznike težkih tovornjakov in vlačilcev, vojake, poklice za zdravstveno in socialno oskrbo, skladiščnike in uradnike za nabavo in prodajo, elektroinštalaterje, čistilce, strežnike in gospodinjske pomočnike v uradih, hotelih in drugih ustanovah. Nekateri od teh poklicev so že dalj časa deficitarni, letos pa se visoko umeščajo tudi poklici za zdravstveno in socialno oskrbo (med katerimi je recimo poklicna skupina osebnih asistentov), pa tudi poklici za zdravstveno in socialno oskrbo na domu. Med poklici za neindustrijski način dela bodo najpogosteje iskani kovinarji, strojni mehaniki in gradbinci, med strokovnjaki pa strokovnjaki matematično-naravoslovnih in tehnično–tehnoloških ter ter zdravstva.