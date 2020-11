Vlada in ekonomska stroka ocenjujeta, da bi bilo znižanje DDV v tem trenutku kontraproduktivno

Čeprav so nekatere države, med drugim Nemčija in Avstrija, zaradi epidemije novega koronavirusa znižale davčne stopnje DDV, pa slovenska vlada o tem ne razmišlja. Finančni minister Andrej Šircelj ocenjuje, da so s ciljanimi protikoronskimi paketi naredili več kot bi z znižanjem DDV. Zaradi tveganja, da bi na ta način še bolj ogrozili davčni izplen, je od pobude za znižanje DDV odstopila tudi OZS.