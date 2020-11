»Vlom je bil profesionalno načrtovan in izveden. Trije doslej še neidentificirani storilci so z vrtalnikom prišli do sefa iz sosednje sobe v kleti poslopja,« je navedla policija. »Ukradli so okoli 6,5 milijona evrov gotovine,« so dodali po poročanju tujih tiskovnih agencij.

Očividci so povedali, da so 1. novembra, ko je v zvezni deželi Severno Porenje - Vestfalija praznik, okoli 6. ure slišali zvoke vrtanja. Okoli 10.45 pa so videli tri moške v črnih oblačilih in s črnimi volnenimi kapami, kako so iz urada nosili stvari v bel kombi. Nato so se odpeljali.

Druga priča je opazila moškega, ki je hodil okoli urada carine v mestu Emmerich, ki leži ob meji z Nizozemsko. Z avtomobilom se je odpeljal v isto smer kot kombi.

Policija deželi Severno Porenje - Vestfalija je objavila fotografijo tega moškega, ki jo je posnel očividec. Za informacije, ki bi vodile v aretacijo osumljencev, ponujajo 100.000 evrov nagrade.