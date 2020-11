Novi lastnik je že pred dnevi koncentracijo prek luksemburške družbe Special Sits General Partner II priglasil tudi pri slovenski Agenciji za varstvo konkurence, ki mora prevzem potrditi. To je tudi še edini formalni pogoj za zaključek posla, katerega vrednosti v Fortenovi v sporočilu za javnost niso navedli.

Agencija Kompas, ki deluje v zaradi koronavirusa močno prizadeti turistični panogi, je bila do leta 2006 v slovenski lasti, potem pa je prešla v last hrvaške družbe Adriatica.net. Ko je ta šla v stečaj, je prešla na Agrokor in z Agrokorja na Fortenovo. Na trgih Hrvaške in v Sloveniji ima Kompas več kot 20-odstotni delež.

V Fortenovi so poudarili, da je mreža Kompas eden najstarejših in največjih organizatorjev potovanj na območju t. i. regije Adria, obenem pa tudi največje podjetje za upravljanje z destinacijami na območju nekdanje Jugoslavije. Lani je Kompasove storitve uporabilo okoli 1,2 milijona potnikov, ti pa so ustvarili več kot šest milijonov nočitev.

Springwatwer Capital je po pojasnilih Fortenove specializirana za naložbe v turizmu in ima v lasti investicije v Španiji, na Portugalskem in v Belgiji ter upravlja s četrto največjo potovalno agencijo v Španiji in največjo agencijo na Portugalskem.

"Zelo zadovoljni smo, da smo za Kompasovo mrežo in njene zaposlene našli odličnega strateškega partnerja, ki ima močna znanja v turistični dejavnosti in bo še naprej investiral in krepil poslovne operacije," je dejal glavni finančni direktor Fortenove James Pearson. Okoli 600 zaposlenim se je zahvalil za požrtvovalnost in napore v letošnjem zelo zahtevnem letu za turistično panogo.

Forternova, ki je v rusko-ameriški lasti, je oktobra lani začela s prodajo podjetij, ki ne sodijo v osnovno dejavnost. Na seznam za prodajo je uvrstila tudi turistične družbe Atlas, Kompas Ljubljana in Kompas Poreč. Konec septembra letos je nemškemu potovalnemu velikanu Tui že prodala svoj tretjinski delež v holdinški družbi Karisma Hotels Adriatic, ki upravlja s podjetjema Hoteli Koločep (na otoku Koločep v bližini Dubrovnika) in Hoteli Živogošče v Makarski ter z družbo Adriasense Zagreb.

Kot je dejal Pearson, izstop iz nestrateških dejavnosti Fortenovi omogoča, da se v polnosti posveti izboljšanju vseh parametrov osnovne dejavnosti, torej trgovine, živilske industrije in osnovne kmetijske pridelave. V naslednjih mesecih naj bi bil zaključen tudi prenos največjega slovenskega trgovca Mercator na Fortenovo, s čimer bo postopek preobrazbe propadlega Agrokorja v delujočo novo poslovno skupino zaključen.