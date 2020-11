Rusko cepivo več kot 90-odstotno učinkovito

Rusko cepivo proti covidu-19 Sputnik V je več kot 90-odstotno učinkovito, je danes sporočil proizvajalec, ruski inštitut Gamaleja, potem ko so ga testirali na 16.000 prostovoljcih. S tem so rezultati tretje faze testiranja cepiva primerljivi z rezultati testiranja cepiva ameriškega Pfizerja in nemškega BioNTecha.