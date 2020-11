***

Ante Guberac je povedal, da so čudeži zato, da se dogajajo. Čudeži v pozitivnem smislu. Ker so bili nogometaši Kopra že trikrat zapored prvaki, četrti, tretji in drugi ligi, je dejal, da zakaj pa ne bi naredili čudeža, ker je takšnih čudežev zelo malo. ik