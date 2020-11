#reportaža Nedeljski dnevnik: Kjer življenje visi na nitki

Bolnišnice so polne. Zdravniki in medicinske sestre na robu zmožnega. Vse več postelj, vse več bolnikov… Jedrnat opis kronologije teh dni. Toda zgolj besede. Kakšna je resničnost? Kakšne so zgodbe za temi abstraktnimi trditvami? Najbolj obremenjena je infekcijska klinika v Ljubljani, odpravili smo se tja – s strahom, priznamo. Smo na točki preloma, na tistem trenutku, o katerem smo pisali, ga napovedovali in hkrati upali, da ne bo prišel. Ne vemo, kaj pričakovati.