Na današnji novinarski konferenci o aktualnem stanju glede bolezni covid-19 sodelujejo minister za finance mag. Andrej Šircelj, minister za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravko Počivalšek, strokovni direktor Splošne bolnišnice Murska Sobota prim. asist. Daniel Grabar ter vladni govorec Jelko Kacin.

- Kacin: Dejansko stanje se kljub velikemu številu okužb ni spremenilo. Reprodukcijsko število se še naprej umirja. Visoko število včeraj potrjenih okužb je posledica ponovne spremembe metodologije testiranja okužb. Po novem se zopet testira tudi vse družinske člane okuženih, ki so bili skupaj z njimi v karanteni.

- Kacin: Jutri bi štafeto najbolj okužene regije od Gorenjske znalo prevzeti Pomurje. Incidenca je v Pomurju že presegla 1500 na sto tisoč prebivalcev, na Gorenjskem pa se je z 2000 že spustila pod 1600.

- Šircelj: PKP6 je nujen, ker se poleg zdravstvenega področja povečuje tveganje tudi na gospodarskem, finančnem in socialnem področju. Zato je nujno sprejeti dodatne ukrepe za ohranitev delovnih mest v podjetjih in da lahko podjetja, ki lahko delajo, delajo. Tista, ki ne morejo delati, pa preživijo epidemijo in lahko ponovno pričnejo delati, ko bo to mogoče.

- Šircelj: Ukrepi v prvih paketih so učinkoviti. Na to kaže tudi podatek o nezaposlenosti. Maja 2020 je bilo 90415 nezaposlenih. Oktobra 83654. Res pa je, da veliko ljudi ne dela. Tem so omogočeni dohodki, ki jih plačuje proračun oziroma država.

- Šircelj: Učinkovitost gospodarskih ukrepov potrjujejo tudi bonitetne ocene in napovedi Evropske komisije. Slednja Sloveniji namenja ugodnejše napovedi kot za povprečje držav EU. Ker Slovenija ohranja zaupanje na finančnih trgih, se lahko država zadolžuje po relativno ugodnih obrestnih merah.

- Grabar: V Splošni bolnišnici Murska Sobota imajo trenutno 144 bolnikov s covid-19, poleg tega pa še 23 bolnikov na intenzivni negi. V druge bolnice so premestili 22 pacientov. Opozoril je, da bodo razmere v bolnicah ostale obvladljive, zgolj če bomo odgovorno upoštevali ukrepe.