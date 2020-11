Po navedbah Gantarja število okužb pada prepočasi. »Okužen je vsak 22., potrebe po posteljah naraščajo, zaposleni so izčrpani, med zdravstvenimi delavci veliko okuženih. Dokler bo več sprejemov kot odpustov, je zaostrovanje ukrepov za krajši čas smiselno,« je prepričan. Nadzor nad upoštevanjem ukrepov se izvaja, a to po njegovi oceni ne odtehta resnosti situacije. »Bolje krajša zaostritev, ki tudi omogoča hitrejši prehod v normalnost,« je dodal.

Gantar je namreč že v minulih dneh predlagal še strožje ukrepe za zajezitev širjenja epidemije. Meni, da bi glede na epidemiološko sliko morali za 14 dni omejiti nenujne dejavnosti, tudi javni promet. Predvsem pa, kot je poudaril, v tem času še ne bi smeli sproščati ukrepov, saj še nismo dosegli dovolj stabilnega stanja. Tako bi tudi šolanje še 14 dni potekalo na daljavo.

Medtem pa je minister za gospodarstvo Zdravko Počivalšek spomnil, da je ta kriza zdravstvena in ekonomska, zato so pri ukrepih nujni kompromisi. O ukrepih in vseh predlogih, vezanih na zaustavljanje epidemije, bo sicer vlada razpravljala in odločala v četrtek.