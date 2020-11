Vemo, še pred nekaj dnevi smo okoli hodili v kratkih rokavih, ampak zakon je zakon, a ne? In že predvidevamo: v soboto so bodo vile dolge kolone pred vulkanizerskimi delavnicami. Mogoče je pa letos, ko imamo vsi, žal, malce več časa tudi med tednom, čas, da napad na vulkanizerje nekoliko časovno porazdelimo. Lep zgled so bila prazna pokopališča na 1. november. Ljudje so hodili na grobove cel teden prej in še teden kasneje. Dajmo se potruditi, no. Ne le zaradi epidemije. Tudi zaradi živcev čakajočih.