Čeprav nekdanji predsednik vlade Miro Cerar zadnje čase ni aktiven v politiki, očitno modrosti modernega centriranja še naprej predaja svojim študentom in študentkam na pravni fakulteti. Ti so profilu Srcozlom, kjer se sicer zbirajo nesrečna ljubezenska sporočila, posredovali njegov nasvet o tem, kaj storiti, ko smo zaljubljeni. »Dajte razgraditi to pojavo, ki vas fascinira, na prafaktorje. Ko boste videli kocine in mozolje, ali vas bo to še vedno tako privlačilo kot celota, ki vas je tako fascinirala. Ko nekoga seciramo, se energija porazdeli,« naj bi te dni, če je verjeti poslanemu, modroval bodoči ljubezenski guru Cerar.

Janez Janša se do zdaj še ni fotografiral z Bidnom in kot kaže, se tudi ne bo, je pa zato njegova fotografija pristala na spletnih straneh številnih znanih svetovnih medijev, saj se Janša skupaj s Putinom in Bolsonarom uvršča med tiste »sumljive« svetovne voditelje, ki še niso preboleli poraza Donalda Trumpa. Čeprav so svetovni mediji z izbiro fotografij našega kislega poraženca še kar prizanesljivi, pa je Janša te dni na instagramu nehote delil fotografijo, ki dokaj natančno opiše njegovo trenutno stanje. Med sprejemanjem protikoronskih ukrepov na Brdu pri Kranju ga je namreč v defenzivni drži takole fotografiral eden od udeležencev.

Aktivna in usklajena pa je očitno končno tudi opozicija, vsaj tako se je zdelo prejšnji teden, ko so predsedniki opozicijskih strank skupaj obsodili četrtkovo nasilje na ljubljanskih ulicah in pozvali notranjega ministra Aleša Hojsa, ki je v četrtek v spremstvu policije korakal po ljubljanskih ulicah, naj se vzdrži žaljivih in škodljivih izjav. Predsednica SD Tanja Fajon je na instagramu tako delila fotografijo opozicijskih predsednikov, ki usklajeno korakajo pred novinarske mikrofone, postavljene pred državnim zborom, verjetno pa pri izbiri fotografije ni škodilo, da prav ona stoji na najbolj sončnem delu fotografije, v najsvetlejših barvah. Pahorjev duh je v SD očitno še vedno prisoten.