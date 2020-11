Tomaž Mastnak: Amerike ni več. Imamo dve Ameriki.

Ameriških volitev, ko pišem, še ni konec. Sramotna predstava se nadaljuje. Američani res hitreje izberejo predsednika drugih držav kakor svojega. Zdaj se bodo tožarili in verjetno ponovno preštevali glasove. Kdo bo predsednik, niso odločili volilci, odločili bodo advokati in sodniki. Ene je politična elita najela, druge nastavila. Svojo odločitev so že objavili vladajoči mediji, ki so razglasili, da je zmagal Biden. Nota bene: tega ni razglasila za to pristojna uradna instanca, to pravico so si vzeli mediji. To ni ravno tako, kot so razglasili Guaidója za predsednika Venezuele, čisto brez podobnosti pa tudi ni.