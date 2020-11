Mislim svoje mesto: Mladost na hlodih

Dobili smo se pri pošti na Slovenski, v petek ob sedmih. To je bila idealna ura, Maxi, v katerem smo se založili z vinom, je bil odprt ravno še do osmih. Špecerija v kleti je bila obenem prva od točk, kjer bi lahko šlo kaj narobe – lahko bi se srečali s katerim od profesorjev ali staršev, ki so imeli navado tam nakupovati, sploh ob koncih tedna. Ampak je šlo vse gladko, nihče od odraslih nas ni zalotil med seganjam po policah na oddelku z alkoholnimi pijačami. Cenenega vina, kaj pa drugega gimnazijcem pritiče.