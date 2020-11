V Zasavju zaradi covida še niso odpuščali

V Zasavju je število brezposelnih za 17,4 odstotka višje kot lani v tem času. Skoraj polovica je dolgotrajno brezposelnih, starejših od 50 let, večinoma so to ženske in invalidi z nižjo izobrazbo. Po drugi strani imajo v Zasavju več paradnih konjev, zato večjih odpuščanj do zdaj ni bilo, niti niso napovedana.