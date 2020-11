Žal pa pri tej sramoti gre za predsednika slovenske vlade, ki pač v skladu s svojo funkcijo vse to počne v imenu Slovenije. Torej v imenu slovenskih državljank in državljanov. In priznati si moramo, da z Janševim vztrajanjem v trampizmu slovenska država izgublja partnersko kredibilnost tudi v odnosu do demokratičnih politik Evropske unije in regije. Predvsem v luči bližnjega slovenskega predsedovanja Evropski uniji pa si je tudi zaradi evropskih interesov uspešnega sodelovanja z demokratično izvoljenim ameriškim vodstvom težko predstavljati, kako bi na čelu tega predsedovanja nastopal deklariran nedemokratični podpornik in posnemovalec Donalda Trumpa.

Povzročena škoda torej ne zadeva le slovenskih odnosov z Združenimi državami Amerike, ampak tudi odnose z Evropsko unijo in z državami regije. Zato bi bilo neodgovorno dvomiti o tem, da bodo slovensko politično nekredibilnost in nekompatibilnost konkurenčne države že zelo kmalu hotele ter znale in zmogle izkoristiti v svoj prid.

Le hitra, odločna reakcija slovenske politike lahko omeji škodo Danes na primer vodilni hrvaški politiki že snujejo projekte in predloge, ki jih bodo ob prvi priložnosti dali na mizo novi ameriški vladi. Obenem ne brez razloga ugotavljajo, da imajo tudi v očeh vodilnih evropskih politikov in evropske komisije mnogo več kredibilnosti kot Janez Janša in njemu podrejena politika. Zato jim bo morda že kmalu treba priznati, da prav zaradi Janševe politike dobivajo odločilno prednost in resno priložnost za vodilno partnerstvo pri uresničevanju mednarodnih demokratičnih interesov tudi na jugozahodnem Balkanu. Ob tem pa se je treba zavedati, da je takšna hrvaška prednost le del povzročene politične škode. Saj Slovenija očitno drsi v globoko politično marginalizacijo in izolacijo. Krivda pa že kmalu ne bo zgolj Janševa. Saj jo z vsakim dnem bolj prevzemajo vsi, ki ga podpirajo in vzdržujejo na oblasti. Zato utegne biti v očeh potencialnih interesnih partnerjev iz demokratičnih držav s to krivdo, s to nekompatibilnostjo in nekredibilnostjo že kmalu odločilno zaznamovana vsa Slovenija. S tem, ko je torej Janševi politiki v Sloveniji še naprej dovoljeno omalovaževati demokratične procese, kršiti demokratične standarde, žaliti tuje demokratične politike in podžigati plamene sovraštva nikoli dokončane vojne, slovenska država nedvomno izgublja partnersko kredibilnost. Zato je vsakršna nadaljnja podpora ali neodločnost v odnosu do te politike za Slovenijo tudi dolgoročno hudo škodljiva in nedopustna.