Bosta Madžarska in Poljska blokirali milijarde za evropsko okrevanje?

Pogajalci evropskega parlamenta, predsedujoče Svetu EU Nemčije in evropske komisije so dosegli še drugi dogovor, ki bi utegnil odpreti pot črpanju sredstev iz 1800 milijard težkega svežnja za okrevanje evropskega gospodarstva po pandemiji koronavirusa. Prihodnjemu večletnem proračunu EU so za različne programe zagotovili še 16 milijard evrov. Pozornost se sedaj seli v Svet EU, kjer Madžarska in Poljska grozita z blokado svežnja.