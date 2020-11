»Zajemati bi moralo vse, od varnosti do trajnosti, od tehnoloških pravil do trgovine, od izravnave globalnih pogojev konkurenčnosti do krepitve globalnih institucij«" je po poročanju nemške tiskovne agencije dpa dejala von der Leynova.

Kot konkretne točke sodelovanje je omenila boj proti pandemiji covida-19, podnebne ukrepe ter krepitev in reformo mednarodnih organizacij, kot so Združeni narodi, Svetovna zdravstvena organizacija in Svetovna trgovinska organizacija. »Naš mednarodni sistem je bil predolgo talec. Napočil je čas, da se ta trend spremeni,« je še dejala predsednica Evropske komisije. Zavzela se je tudi za oživitev pomembnih multilateralnih sporazumov in sklenitev novih zavezništev.

»Takšno zavezništvo je potrebno za digitalni svet,« je še dejala Von der Leynova in se tako navezala na pravila za spletne platforme, na primer v boju proti širjenju sovraštva in teroristični propagandi. Evropska komisija bo v zvezi s tem predlagala obsežno reformo, tako imenovani akt o digitalnih storitvah (DSA).

K temu sodi tudi varovanje podatkov ter poštena obdavčitev velikih digitalnih koncernov. Cilj je doseči soglasje v okviru Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj, a »novi cilj do sredine leta 2021 mora biti zadnji« je opozorila predsednica Evropske komisije, ki je že v soboto Bidnu čestitala za zmago na volitvah.

Danes je izrazila prepričanje, da je »mogoče razlike vedno premostiti in zaceliti rane«. »Toda spremembe prioritet in pogledov so veliko globlje kot odvisne le od enega politika ali vlade. Ne bodo izginile s temi volitvami,« je še dejala in se zavzela, da bi se morali osrediniti na skupno vodenje brez nostalgičnega pogleda na včerajšnji svet.