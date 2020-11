V skladu s spremenjenim odlokom o začasni delni omejitvi gibanja ljudi in omejitvi oziroma prepovedi zbiranja ljudi so od petka za vodenje prekrškovnih postopkov in izrekanje glob v primeru kršitve prepovedi gibanja in prepovedi zbiranja ljudi pristojni tudi občinski redarji.

Ker se nadzor izvaja v okviru izvirnih pristojnosti, sprememba organizacije dela ni bila potrebna, so za STA pojasnili na Mestni občini Ljubljana. So pa potrebne dodatne prilagoditve programske opreme aplikacij za vodenje prekrškovnih postopkov, so izpostavili.

Posebnih sprememb pri organizaciji dela zaenkrat ne predvidevajo niti v mariborski občini. Iz Mestne občine Kranj so odgovorili, da je nekaj prilagoditev bilo potrebnih. V občini Ptuj pa so delovni proces morali spremeniti predvsem zaradi varstva zdravja občinskih redarjev in okuženosti dela zaposlenih v redarstvu.