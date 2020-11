Amazon ima dvojno vlogo - po eni strani omogoča tržišče, na katerem lahko neodvisni prodajalci prodajajo svoje proizvode neposredno potrošnikom, po drugi strani pa kot maloprodajni trgovec ponuja proizvode na istih tržiščih kot ti neodvisni prodajalci.

"Dosegli smo predhodni zaključek, da je Amazon nezakonito zlorabil svoj prevladujoči položaj ponudnika tržnih storitev v Nemčiji in Franciji," je na Twitterju zapisala evropska komisarska za konkurenčnost Vestagerjeva. Če bi se to potrdilo, bi pomenilo, da je Amazon kršil konkurenčna pravila.

Ob tem je dejala, bi lahko Amazon v tekmi z manjšimi trgovci uporabil občutljive podatke potrošnikov. "Zdaj čakamo Amazonov odgovor," komisarko povzema francoska tiskovna agencija AFP.

Na novinarski konferenci je komisarska pozneje dodala, da mora Evropska komisija zagotoviti, da platforme, kot je Amazon, ne izkrivljajo konkurence.

V Amazonu so v prvem odzivu zapisali, da se z navedbami komisije ne strinjajo in si bodo prizadevali za natančno razumevanje dejstev. "Prek naše platforme prodaja več kot 150.000 evropskih podjetij, ki letno ustvarijo več deset milijard evrov prihodkov in so na ta račun ustvarila več sto tisoč delovnih mest," so izpostavili.