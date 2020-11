Kot so pojasnili na specializiranem državnem tožilstvu, je zadevo prevzelo mariborsko okrožno sodišče, saj gre za kazniva dejanja, za katera so pristojni specializirani oddelki sodišč, takega pa ptujsko sodišče nima.

V omenjeni zadevi je sodišče preiskavo uvedlo zoper šest ljudi, ki jim očita kazniva dejanja prepovedanega prehajanja meje ali ozemlja države in jemanja podkupnine. Med osumljenimi je pet policistov, vsi razen enega pa so februarja po odločitvi ptujskega dežurnega preiskovalnega sodnika pristali v priporu.

Tam jih ni več že od marca, saj so bili, potem ko jim je policija odpovedala pogodbe o zaposlitvi in je bila s tem izključena ponovitvena nevarnost, izpuščeni iz pripora. "Ker je preiskava sodišča še v teku, več informacij ne moremo posredovati," so še pojasnili na tožilstvu. Tudi na mariborskem sodišču so potrdili, da je zadeva še vedno v fazi sodne preiskave, zato še ni znano, kdaj bi se lahko začelo sojenje.

Na generalni policijski upravi pa so pojasnili, da so vsem policistom izdali sklepe o prepovedi opravljanja dela za čas trajanja postopka izredne odpovedi pogodbe o zaposlitvi, po podanih zagovorih pa so jim izdali še sklepe o izredni odpovedi. Takšno odločitev je potrdila tudi komisija za pritožbe iz delovnega razmerja pri vladi, ki je odločala o pritožbah uslužbencev. Pred mariborskim delovnim sodiščem pa še vedno poteka spor, v katerem trije policisti tožijo svojega nekdanjega delodajalca zaradi domnevno nezakonite odpovedi delovnega razmerja.

Predpisi državljanom tretjih držav bivanje v schengenskem območju omejujejo na 90 dni, v katerem koli obdobju 180 dni. Kot je ob prijetju osumljenih povedal Franc Pavlin iz sektorja za notranje preiskave in integriteto, so osebe, ki so jim policisti nezakonito potrjevali potne liste, žige verjetno potrebovale zato, da jim ni bilo treba zapuščati schengna. Dobili so namreč potrdilo, da so območje za tri mesece zapustili in se vrnili nazaj.

Na policiji so do zdaj ugotovili, da je šlo za državljane iz BiH, Srbije in Makedonije, ki so verjetno na črno delali v državah EU, saj bi v nasprotnem primeru imeli delovno vizo, ki omogoča normalno bivanje.

V sklopu zaključne akcije so pri osumljencih opravili hišne preiskave in druga preiskovalna opravila - med drugim so eno preiskavo opravili tudi na območju Avstrije. V njih so zasegli nekaj predmetov, s katerimi so bila izvrševana kazniva dejanja, med drugim 19 potnih listov, ki so bili pripravljeni za žigosanje, pa tudi 90.000 evrov gotovine.