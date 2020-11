»Prejšnji teden smo pri 44-letnem Celjanu opravili hišno preiskavo in mu zasegli več prepovedane droge konoplje, tri zračne puške, dva noža, s katerima je grozil oškodovancem, bokser, zvezdo z rezili (šuriken), mobilni telefon in več drugih stvari. Gre za odvisnika od prepovedanih drog, specialnega povratnika, ki je že bil kaznovan. Ker je brez zaposlitve, pa si je denar za prepovedane droge zagotavljal s številnimi kaznivimi dejanji, tudi preprodajo drog in premoženjskimi delikti,« je včeraj sporočila Milena Trbulin, tiskovna predstavnica Policijske uprave Celje. In dodala, da je preiskovalni sodnik, h kateremu so privedli večkratnega kršitelja, zanj odredil pripor. Tudi zato, ker je kazniva dejanja izvrševal v času, ko je prestajal pogojno zaporno kazen, zaradi katere pa mu ni bilo treba za zapahe.

Zajetna kartoteka

Kot smo izvedeli iz zanesljivih virov, se je v priporu znašel 44-letni Matej Čemažar iz Lokrovca pri Celju, ki ima že zelo zajetno policijsko kartoteko. »Celjski policisti so ga v zadnjem mesecu in pol obravnavali večkrat, in sicer tako zaradi nasilja, premoženjskih kaznivih dejanj kot tudi posedovanja prepovedanih drog. Prav tako je bil v zadnjem poldrugem mesecu večkrat nasilen do ožjega družinskega člana,« je še razkrila Trbulinova.

Sumijo ga še, da je več občanov grobo izsiljeval. Oktobra je z grožnjami, ki jih je podkrepil z nožem, ter grožnjami s pretepom in požigom hiše hotel od neke občanke izsiliti denar, konec oktobra je zalezoval še drugo in ji prav tako grozil s pretepom. V tem mesecu je z grožnjami in udarci ustrahoval še enega občana. »V prvih dneh novembra je na več vozilih v Celju in okolici prerezal pnevmatike, s čimer je hotel ustrahovati njihove lastnike. Osumljen pa je tudi tatvine okrasne skulpture izpred enega od celjskih gostinskih lokalov,« je še pojasnila Trbulinova. Prav tako so ga policisti v zadnjem mesecu in pol večkrat obravnavali zaradi več kršitev javnega reda in miru.