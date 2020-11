Včeraj se je začelo sojenje 42-letnemu taksistu Zemirju Hušidiću, ki je decembra 2016 na za običajni promet zaprti Slovenski cesti v središču Ljubljane do smrti zbil komaj 18-letnega Žigo Rekarja. »Obžalujem, kar se je zgodilo. Sem oče treh otrok in ta dogodek me je zaznamoval za vse življenje. Od takrat, torej v štirih letih, nisem naredil nobenega prekrška v cestnem prometu, pa tudi pred nesrečo ne,« je bilo vse, kar je v svoj zagovor povedal Hušidić. Tudi na vprašanja ni želel odgovarjati.

Tragična nesreča se je zgodila 10. decembra okoli pol treh zjutraj. Tožilka Ksenija Bukovac je včeraj prebrala obtožnico, v kateri piše, da je Hušidić tisti čas z mercedesom peljal po Slovenski cesti iz smeri Tomšičeve proti Erjavčevi, in to najmanj 70 kilometrov na uro, čeprav bi na tem odseku smel peljati največ 30. Poleg tega je bilo v bližini ceste precej ljudi, kar je terjalo še večjo previdnost. V križišču Slovenske in Šubičeve je na prehodu za pešce trčil v Rekarja, ki je prečkal cesto. Fant je hudo poškodovan obležal in dva dni kasneje umrl v kliničnem centru.

Opravičila ni sprejela

Hušidić je bil, kot rečeno, včeraj redkobeseden, enako je bilo tudi v sodni preiskavi. Takrat je dejal (in včeraj pri tem vztrajal), da je čakal na stranke pri diskoteki Top Six. Peljal naj bi jih v klub Cirkus. Ko so sedle v avto, je speljal in nato, kot se je izrazil, prevozil določeno razdaljo. »Naslednja stvar, ki se je spomnim, je to trčenje,« je izjavil. In dodal: »Nezgode nisem mogel preprečiti, krivda po mojem ni na moji strani.«

Hušidiću očitajo povzročitev smrtne prometne nesreče iz malomarnosti, za kar mu grozi osem let zapora. Tožilstvo je za primer priznanja krivde na predobravnavnem naroku predlagalo tri leta zapora in enoletni odvzem vozniškega dovoljenja, vendar kaznivega dejanja ni priznal. »Žiga ni bil čisto nič kriv za nesrečo. Žalostno je, da Zemir tega ne prizna. S priznanjem bi vsem nam olajšal trpljenje. Ker smo vsi ljudje in razumemo, da se lahko kaj takega zgodi… Ampak v tem primeru ni šlo za običajno nesrečo,« pa je na prostoru za priče povedala pokojnikova mama. Že ko je bila zaslišana v sodni preiskavi, je izjavila, da bi Hušidiću oprostili, če bi se jim prišel opravičit, a ga ni bilo.

Včeraj je na vprašanje, ali je z njimi na kakršen koli način poskušal priti v stik, odgovorila, da jim je nekaj mesecev po nesreči le poslal pismo. »Po dogodku do nas ni pristopil, tudi na pogreb ni prišel,« je dejala. »Njegovega opravičila nisem sprejela in ga še vedno ne morem. Izgubila sem sina, nikoli več ga ne bo nazaj. In nismo prizadeti le mi, prizadeti so tudi stari starši, širša družina. Žiga je vedno želel le pravico in takšno pravico želim tudi jaz v tem postopku. Moj najmlajši sin, star je 11 let, me nenehno sprašuje, kdaj bo zadeva na sodišču zaključena. Šele takrat bomo lahko začeli žalovati,« je pričala pretresena mama.