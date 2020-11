Devetindvajsetega aprila 2002 je bil dan, ki je začel pisati teniško zgodovino. Rafael Nadal je bil star 15 let, 10 mesecev in 26 dni, ko je na domači Majorki kot 762. igralec s svetovne lestvice dobil povabilo organizatorjev za nastop v 1. krogu turnirja ATP. Njegov tekmec je bil uveljavljeni Paragvajec Ramon Delgado, 81. igralec sveta, sicer specialist za peščena igrišča, ki je dotlej že imel pariški skalp Američana Peta Samprasa. Golobradi Španec se je s 6:4, 6:4 veselil prve zmage na turnirjih Mednarodne teniške organizacije. Posnetek je zakrožil v teniškem svetu. Osemnajst let in pol pozneje je prejšnji teden Nadal pri 34 letih v Parizu dočakal svojo 1000. zmago na najmočnejših turnirjih na svetu. Pred njim je podvig v odprti teniški eri (od leta 1968 naprej) uspel le Jimmyju Connorsu, Rogerju Federerju in Ivanu Lendlu.

Đokovića največkrat premagal, a z njim tudi največkrat izgubil Podobno kot Novak Đokovič teden dni pred mejnikom Rafaela Nadala, ko si je šesto leto zagotovil mesto številke ena na svetu ob koncu koledarskega leta, ni osvojil turnirja na Dunaju, tudi Španec ni dvignil pokala v Parizu. Majorčan se je na turnirju serije masters 1000 prebil v polfinale, kjer je moral priznati premoč Nemcu Alexandru Zverevu. Svoj tretji turnir najmočnejših mastersov je osvojil Rus Daniil Medvedjev. »Veliko stvari v življenju je moralo biti na mestu, da sem dosegel takšen podvig. Ponosen sem, da mi je to uspelo, še bolj pa, da sem pri 34 letih sposoben igrati na najvišji ravni in osvajati turnirje,« je v Parizu povedal Rafael Nadal, ki ga do konca sezone čaka le še en turnir – prihodnji teden sklepni teniški masters najboljše osmerice v Londonu. Največkrat, kar 27-krat, je Nadal v svoji statistiki premagal Novaka Đokovića, nazadnje prejšnji mesec v finalu Rolanda Garrosa, ki ga je peščeni kralj osvojil že trinajstič. Hkrati je proti Srbu tudi izgubil največ dvobojev, in sicer 29. Tekmeci, ki jih je Nadal premagal največkrat, so še: Španec David Ferrer (premagal ga je 26-krat), Švicar Roger Federer (24-krat), Čeh Tomas Berdych (20-krat), Švicar Stan Wawrinka (19-krat), Britanec Andy Murray in Španec Fernando Verdasco pa sta Nadalu čestitala po 17-krat.