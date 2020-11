Ker igrišče v Stožicah čuvajo za dve tekmi, v Ljubljani pa ni objekta z dovolj močnimi žarometi, v nacionalnem nogometnem centru na Brdu pri Kranju jih sploh nimajo, mora slovenska reprezentanca zelo improvizirati, da novembra lahko trenira v večernih urah. Izbrana vrsta vadi v Šiški, kovačnici uspehov zlate generacije pod Srečkom Katancem, kjer pa razsvetljava ni posebej močna, zato so za dodatno svetlobo poskrbeli s premičnimi žarometi, ki so jih postavili ob igrišču. Na njem tudi na drugem treningu (prvi je bil v nedeljo popoldne na pomožnem igrišču v Stožicah) še ni bila v popolni zasedbi.

Miklavič v južnoafriškem filmu

Zaradi slabih letalskih povezav s Slovenijo – zato največ igralcev prileti v Benetke – so tudi sinoči še manjkali Jan Oblak, Andraž Šporar in Benjamin Verbič. Adam Gnezda Čerin je urejal dokumente za prihod iz Hrvaške, Haris Vučkić pa je preventivno ostal v hotelu. V včerajšnjem mrzlem večeru se igralci niso ozirali na slabšo svetlobo in ne najboljšo igralno površino, ampak so bili zelo zagnani. Na čelu kolone so prednjačili Josip Iličić, Jasmin Kurtić in tehnični vodja Milivoje Novaković, ki vsak trening opravi na polno in pokaže, kako zabiti gol. Medtem ko bil Kek nadzornik z roba igrišča, je bil povsem v filmu treninga temperamentni Milan Miklavič, ki je bil v središču dogajanja v osrčju med igralci s kopico nasvetov in je spominjal na čase pohoda reprezentance na svetovno prvenstvo v Južni Afriki.

Današnji trening v Šiški bo edini skupni pred jutrišnjo pripravljalno tekmo z Azerbajdžanom (ob 20.45), ki bo generalka za zadnji tekmi lige narodov s Kosovom v nedeljo v Ljubljani in Grčijo v sredo, 18. novembra, v Atenah. Vložek je velik, saj je Slovenija na prvem mestu v skupini in ima lepe možnosti, da si zagotovi napredovanje v ligo B. Večina slovenskih legionarjev z vseh koncev Evrope je v Slovenijo dopotovala dobro razpoložena, saj imajo v svojih klubih polno minutažo. Prvi zvezdnik Oblak je v dobri formi in z jasnim ciljem, da z Atleticom Madrid osvoji naslov španskega prvaka. Štoperja Miha Blažič (Ferencvaros) in Miha Mevlja (Soči) samozavestno poveljujeta obrambam svojih klubov. Nejc Skubic, ki je v začasni odsotnosti Petra Stojanovića (v Dinamu Zagreb so imeli okužbo s koronavirusom) prva izbira za desni bok, poka od samozavesti, potem ko je s Konyasporom v Carigradu porazil veliki Fenerbahče z 2:0. Levi bočni branilec Jure Balkovec igra vse pomembnejšo vlogo v novem turškem prvoligašu Karagumruku. Mario Jurčević in Damjan Bohar sta med nosilci igre v Osijeku.

Izmed vezistov se je Jaka Bijol, ki zaradi kartonov nima pravice nastopa proti Kosovu, zasidral v udarni enajsterici nemškega drugoligaša Hannovra. Jasmin Kurtić v Parmi opravlja veliko garaškega dela. Sandi Lovrić, odkritje tekem v oktobru, je med nosilci Lugana, vodilnega moštva švicarskega prvenstva. Neznanka je trenutna forma povratnika po letu dni Josipa Iličića, saj je zadnji dve tekmi Atalante proti Liverpoolu in Interju presedel na klopi. Nezadovoljen je Benjamin Verbič, ki dobi malo minut (le 546 na 14 tekmah) v dresu Dinama Kijev. Ko je bil na največjem ukrajinskem derbiju s Šahtarjem (poraz Kijevčanov z 0:3) zamenjan po uri igre, je bil ob odhodu z igrišča vidno besen nad odločitvijo trenerja Mircea Lucescuja. Tim Matavž iz Združenih arabskih emiratov prihaja v dobri formi, saj je za klub AL Wahd dosegel štiri gole in je drugi strelec tekmovanja. Andraž Šporar je okreval po poškodbi, dosegel dva gola, a še ni član udarne enajsterice Sportinga. Haris Vučkić, strelec petih golov za reprezentanco v oktobru, še čaka na svoj prvi gol v španskem drugoligašu Zaragozi, v katerem igra vse manj.