Avtomobilov, s katerimi se je v vlogi Jamesa Bonda vozil Sean Connery, ni bilo malo, praktično v vsakem delu, v katerem je nastopil, je bil kakšen, ki bi mu lahko rekli legendaren. O tem priča tudi podatek, da je bila njihova skupna vrednost v času, ko je filme posnel, 17.894 britanskih funtov, danes pa njihovo vrednost ocenjujejo na 1,29 milijona. V nadaljevanju je peterica (Sean Connery je sicer v skupno šestih uradnih in enem neuradnem filmu o Bondu vozil precej več avtomobilov), ki je bila najpomembnejša po mnenju kritikov.

1. Aston martin DB5 Brez kančka dvoma z naskokom najslavnejši avtomobil Jamesa Bonda in tudi avto, ki je v najožjem izboru pri debatah o najslavnejšem filmskem avtomobilu v zgodovini nasploh. DB5 je sprva zablestel v Goldfingerju (1964), tretjem filmu o Jamesu Bondu, eden izmed dveh avtomobilov, ki so ju uporabili, pa je bil celo originalni prototip. Sicer je DB5 v omenjenem filmu kot prvi Bondov avto premogel tudi številne zanimive dodatke, kot je bila registrska tablica, ki je spreminjala oznake, katapultni sedež, strojnice, neprebojne šipe ali radar, enak avto pa je Connery leto kasneje vozil tudi v naslednjem Bondovem filmu, Operacija Grom (Thunderball), v katerem so mu namenili še vodna topova.

2. Bentley mark IV V drugem filmu Jamesa Bonda z naslovom Iz Rusije z ljubeznijo (From Russia with Love) leta 1963 je za krajši čas Sean Connery sedel za volan luksuznega bentleyja, ki ga pogosto opisujejo kot mark IV, a v resnici Bentley te oznake za svoj avtomobil ni nikdar uradno uporabil. Tako ga je v knjigi o Jamesu Bondu poimenoval Ian Fleming, v filmu pa se dejansko predstavi model bentley 3,5 litre letnika 1935.

3. Toyota 2000 GT V Samo dvakrat se živi (You only live twice) leta 1967 so Conneryju namenili biser japonskega proizvajalca, ki so ga v treh letih izdelali v vsega 351 primerkih. No, 353, če štejemo dva, ki so ju naredili zgolj za potrebe filma. Za volan izredno nizkega kupeja se visokorasli Connery enostavno ni mogel usesti, zato so prav zanj izdelali dva brez strehe. Filmski 2000 GT ob tem ni imel stranskih okenskih okvirjev in stekel, edina steklena površina pa je ostalo vetrobransko steklo – pa še to je bilo mogoče za potrebe lažjega snemanja odstraniti.

4. Ford mustang mach 1 Diamanti so večni (Diamonds are forever) iz leta 1971 je bil zadnji Bondov film uradne franšize, v katerem je nastopil Connery. Najslavnejši kader z mustangom je, ko je pri Bondovem begu pred policisti v Las Vegasu v nekem trenutku videti, da je zapeljal v slepo ulico. A takrat mu mustanga uspe postaviti bočno pokonci na desni kolesi in zapeljati v ozko območje med dvema stavbama. Pri tem pa pride do »napake«, ki jo je sprva opazil le malokdo – po dolgi vožnji po dveh kolesih Bond na drugi strani ulice na cesto namreč zapelje po drugih kolesih, kot je vanjo vstopil. Se pravi po levih namesto po desnih. Ali je šlo za namerno napako ali malomarnost, je ostalo nepojasnjeno.