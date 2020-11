Arnes v uk k Pornhubu

Ob vsakokratnem začetku šolanja na daljavo zakrožijo sporočila, da sistem Arnes ne deluje in imajo učenci težave z dostopanjem do učnih vsebin. Včeraj ponovno ni vse teklo gladko, in to kljub temu, da so vsi zatrdili, da so se tokrat pa res dobro pripravili na spletni pouk, saj so imeli dodaten teden časa za priprave.