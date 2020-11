Zasmilil si se mi, ko te je januarja nepričakovano porazila in so se ji začeli prilizovati vsi tisti, ki so prej ognjevito navijali zate. Pa kako se je šopirila, da je »njena izvolitev prelomen trenutek, ne le za stranko, ampak za vso slovensko politiko. Da odgovornost za vodenje države s tem prehaja na novo generacijo politikov, ki bodo z drugačnimi pogledi in drugačnimi praksami poskušali iskati odgovore na največje izzive sedanje in prihodnjih generacij.« Kmalu smo videli, kaj je s tem mislila. Le nekaj mesecev pozneje ji je poslanska skupina očitala, da je »DeSUS postal stranka afer in da poslanski skupini ni dajala nobenega pomena«. Zahtevali, celo izsiljevali so njen odhod z mesta predsednice stranke, pozneje tudi z mesta ministrice in nas prepričevali o njeni izključni krivdi za porazno stanje.

Tako si bil prizadet, da si se nekam skril, ti »teflonski Karl«. Morda veš, kako so pravili njej? Prleški klopotec. Klop, klop, klop, so ji besede letele iz ust in nekateri so jo imeli za dobro govornico. Če pa so ji bolje prisluhnili, so ugotovili, da ponavlja vedno iste naučene, populistične fraze, da se dela žrtev, ker so za njene afere krivi vsi drugi, ter da je njena govorica postajala vedno bolj podobna Janševi. Priznam, da raje poslušam celo tvoje nespretno izmotavanje ob nepremišljenih izjavah, ki so prehitele trezno razmišljanje, in še značilna francoska izgovarjava soglasnika »r« mi postaja neizmerno prikupna. Le kdaj bom spet slišala tvoje zaklinjanje, da stranka ne bo šla nikoli v koalicijo z Janšo? Se vsaj ti spominjaš, zakaj ste dobili naše glasove, in veš, za kaj boste kaznovani?

Gotovo pa se zavedaš naših ogromnih pričakovanj. Eni pričakujejo, da jih boš, izkušeni politik, rešil strankinega potopa, drugi pa, da nas boš rešil Janše. Prvo je močno povezano z drugim. Si sploh predstavljaš, kako boš to dosegel? Praviš, da imaš podporo poslanske skupine, a ta se klanja Janši. Odločno so nastopili proti spornim dejanjem svoje ministrice, Janševega rušenja institucij in pravne države pa hinavsko nočejo videti.

Tudi oni so prevzeli njegovo govorico: »Vlada kadruje zakonito, nastavlja same strokovne, zaupanja vredne ljudi, opozicija agresivno nastopa proti ukrepom, ki so v pomoč državljanom, več ji je za politične točke, v poslanski skupini ostro obsojamo takšno obnašanje…« Opozicijo kritizirajo, koaliciji dajejo svoje priznanje. Če pa koalicijski partnerji ne bi glasovali za odstavitev Pivčeve, ne bi imeli več njihovih glasov, so zatrjevali.

Enkrat je koalicija najboljša, drugič ne bi glasovali zanjo, odvisno od lastnih koristi. A ni to protislovno, nenačelno in egoistično kupčkanje, Karl? Takšno početje in razmišljanje me skrbita in odbijata. Tebe ne? Morda pa predvidevajo, da se bodo z ustanovitvijo nespodobnega demografskega sklada spet odkupili volilcem? Mar ne vedo, da nismo neumni. Zakaj se smejiš? Da je vse skupaj samo njihova zavajajoča igra, slepilni manever, pretvarjanje in da čakajo nate za kameleonski preobrat, mi zagotavljaš. In naj jih nikar ne izdam.

Bliža se 28. november, datum vašega izrednega kongresa. Gotovo si favorit. Dvomljivci bi morda svetovali, da utišaj zadoščenje v sebi, ker so v stranki končno spoznali tvojo neprecenljivo vrednost, in se raje umakni, če ne moreš uresničiti naših pričakovanj. Samo od tebe je zdaj odvisna prihodnost Slovenije. Dragi Karl, jaz pa brezpogojno verujem vate, tako kot Janša v Trumpa, in ti zaupam, da boš vedno reševal KUL. Pojdi in zmagaj!

Polona Jamnik, Bled