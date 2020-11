Vlada je v soboto sprejela osnutek šestega protikoronskega svežnja ukrepov. PKP6, ki naj bi bil vreden približno milijardo evrov, podaljšuje nekatere že sprejete ukrepe, kot je subvencioniranje čakanja na delo in skrajšanega delovnega časa ter moratorij za kredite. Med novimi ukrepi velja izpostaviti subvencioniranje fiksnih stroškov za najbolj prizadeta podjetja ter odpis najemnin v primerih, ko je lastnik država ali lokalna skupnost. Vlada bo PKP6 danes predstavila socialnim partnerjem na Ekonomsko-socialnem svetu, in ga predvidoma še isti dan sprejela na dopisni seji, že v sredo pa naj bi predlog zakona posredovala v obravnavo v DZ.

Višje nadomestilo za čakanje na delo Pri subvencioniranju čakanja na delo se po pojasnilih vlade zvišuje višina povračila nadomestila. Nadomestilo plače in prispevkov za vsa socialna zavarovanja sicer še naprej znaša 80 odstotkov plače, vendar pa ne bo več omejeno na minimalno plačo (940,58 evra bruto), temveč na povprečno plačo (okoli 1800 evrov bruto). Višje nadomestilo bo mogoče uveljavljati za plače, izplačane za november in december 2020 ter januar 2021. Ob tem je v PKP6 dodana določba, da delodajalec ne more uveljavljati nadomestila plače za delavca v času odpovednega roka. Trajanje ukrepa čakanja na delo je podaljšano do konca januarja, ukrep subvencioniranja skrajšanega delovnega časa pa do 30. junija 2021. Na predlog Gospodarske zbornice Slovenije (GZS) se zvišuje tudi znesek posojila, ki je predmet državnega poroštva, in sicer z deset na 25 odstotkov prihodkov od prodaje oziroma na dvakratnik stroškov dela v letu 2019. Odlog plačila kreditnih in drugih obveznosti se podaljšuje do 30. junija 2021.

Subvencioniranje fiksnih stroškov prizadetim podjetjem Med novimi rešitvami sta v ospredju subvencioniranje fiksnih stroškov za podjetja, ki zaradi posledic epidemije ne morejo opravljati dejavnosti ali jo opravljajo v bistveno zmanjšanem obsegu, in odpis najemnin. Država namerava fiksne stroške sofinancirati podjetjem, katerim so letni prihodki upadli za vsaj 40 odstotkov - srednje velikim in velikim podjetjem v višini 70 odstotkov fiksnih stroškov, mikro in malim podjetjem pa v višini 90 odstotkov stroškov. Pomoč v obliki povračila dela fiksnih stroškov bo omejena na največ tisoč evrov na zaposlenega mesečno, podjetje pa bo lahko prejelo do največ tri milijone evrov pomoči. Ukrep bo veljal od 1. oktobra do 31. decembra 2020, s sklepom vlade se bo lahko podaljšal za največ šest mesecev. Delodajalske organizacije v prvih odzivih s predlagano rešitvijo niso preveč zadovoljne. V Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije (OZS) so se namreč zavzemali, da bi država podjetjem, ki so morala na podlagi odloka svoje obrate zapreti ali obseg poslovanja zmanjšati, povrnila celoten izpad dohodka ali vse fiksne stroške. Na GZS pa so predlagali, da bi bila denimo podjetja, ki so zaradi epidemije in vladnih ukrepov zabeležila več kot 80-odstotni padec prodaje, upravičena do 80-odstotnega kritja fiksnih stroškov, tista s 60- do 80-odstotnim padcem prihodkov do 60-odstotnega kritja fiksnih stroškov, tista s 40- do 60-odstotnim upadom prodaje do 40-odstotnega...

Odpis najemnin v državnih in občinskih prostorih Novi protikoronski sveženj vključuje tudi popolno oprostitev najemnin za podjetja, ki jim je bilo onemogočeno ali bistveno oteženo opravljanje dejavnosti, in delujejo v prostorih, katerih lastnik je država ali lokalna skupnost. Še naprej pa ostaja odprto vprašanje, kako razbremeniti stroška najemnine podjetja, ki poslujejo v prostorih v zasebni lasti. Ministrstvo za gospodarstvo se v skladu z avstrijskim modelom zavzema za oprostitev najemnin tudi v teh primerih, in sicer na način, da bi bili najemodajalci v zameno oproščeni plačila nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč in davka na premoženje, razbremenjeni pa bi bili tudi obveznosti vzdrževanja nepremičnin. Na GZS so predlagali tudi subvencije za razvojne kadre in uvedbo raziskovalno razvojnega vavčerja, ki bi po njihovem predlogu v dveh letih znašal 200.000 evrov, pri čemer bi polovico pokrila država, drugo polovica pa podjetja. Na gospodarskem ministrstvu pravijo, da neposrednega financiranja razvoja sicer ne naslavljajo skozi interventno zakonodajo, vendar pa ob pripravi ukrepov za novo finančno obdobje 2021-2027 (tako v okviru Next Generation EU kot tudi Večletnega finančnega okvira) načrtujejo konkretne spodbude za raziskave, razvoj in inovacije, vključno s sofinanciranjem raziskovalcev v gospodarstvu. Skupaj s finančnim ministrstvom preučujejo tudi predlog Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije (OZS), ki opozarja, da je med obrtniki in podjetniki vedno več takšnih, ki ne morejo priti do pomoči države zaradi pogoja, po katerem morajo biti na dan vloge poravnani vsi davki in prispevki. Zato OZS predlaga, da se pogoj datumsko omeji, in sicer tako, da bi bili do ukrepov upravičeni vsi, razen tistih, ki so bili davčni dolžniki pred 13. marcem 2020.

Temeljni dohodek tudi za duhovnike PKP6 je med upravičence do izredne pomoči v obliki mesečnega temeljnega dohodka uvrstil tudi verske uslužbence registriranih cerkva ali drugih verskih skupnosti, ki zaradi epidemije ne morejo opravljati dejavnosti ali jo opravljajo v bistveno zmanjšanem obsegu. Izredna pomoč v obliki mesečnega temeljnega dohodka bo za oktober, november in december 2020 znašala 700 evrov mesečno. Vpoklicanemu pripadniku Civilne zaščite za nepoklicno opravljanje nalog, državljanu, ki je aktiviran preko pristojnega centra za obveščanje k opravljanju nalog zaščite, reševanja in pomoči, in prostovoljcu, ki je v času epidemije vključen v opravljanje takšnih nalog, pa bo pripadel dodatek za izpostavljenost nevarnosti in posebne obremenitve. Za opravljanje nalog v trajanju največ štirih ur dnevno bo prejel 10 evrov, za delo, ki bo trajalo od 4 do 8 ur, 20 evrov, za delo, daljše od osem ur, pa 30 evrov.

Poglavitne rešitve PKP6 - subvencioniranje gospodarskih subjektov za čakanje zaposlenih na delo, - podaljšanje moratorija na kredite, - subvencioniranje skrajšanega delovnega časa, - delna nadomestitev fiksnih stroškov prizadetim gospodarskim subjektom, - izredna pomoč v obliki mesečnega temeljnega dohodka za verske uslužbence, - oprostitev plačila DDV od dobav in pridobitev zaščitne in medicinske opreme znotraj Evropske unije, - financiranje dodatkov za nevarnost in posebne obremenitve, - odlog plačila najemnine za najemnike poslovne stavbe ali poslovnega prostora, - poenostavitev poroštvene likvidnostne sheme, - spodbuda podjetjem za investicije v razvoj v letu 2021, - zagotavljanje zdravstvenih storitev in kapacitet.