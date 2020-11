Na predstavitvi sistema Oko sokolovo sta bila tudi načelnik oddelka za gospodarske dejavnosti in promet David Polutnik (na fotografiji brez maske) in vodja mestnega redarstva Roman Fortuna (z masko). Polutnik nam je pojasnil, da je masko na sestanku odložil za kratek čas zaradi lažjega sporazumevanja in da je bila med udeleženci srečanja ves čas zagotovljena zadostna razdalja. Fotografije sicer govorijo drugače, saj udeleženci sestanka niso sedeli meter in pol narazen. (Foto: Parking servis)