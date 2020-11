Ivanjko, ki po propadu Vinaga in nekaterih drugih njegovih poslov v Sloveniji, zaradi katerih je po lastnih besedah ostal brez premoženja in zdaj živi v Avstriji, je krivdo zavrnil že na februarskem predobravnavnem naroku, danes pa je v tej smeri šel tudi njegov zagovor.

Mariborsko tožilstvo ga bremeni, da si je od lastnika družbe Kraft&Werk Tomaža Gaubeta sposodil 90.000 evrov, pri tem pa v zavarovanje posojila med drugim ponudil dve menici, a dolga niti ob dogovorjenem roku niti pozneje ni vrnil.

Obdolženi dejstva, da mu dolga v veliki večini ni uspelo vrniti, niti ne zanika, kar je danes tudi večkrat povedal. Čeprav je šlo za posojilo osebno njemu, je trdil, da je dejansko šlo za posojilo Vinagu, denar pa naj bi še isti dan nakazal podjetju, da je to z njim poplačalo dolg do Gaubetovega podjetja Kraft&Werk, s katerim so takrat precej poslovali.

Ivanjko trdi, da je bila ideja za posojilo Gaubetova in da je ta prišel k njemu domov ter ga nagovoril k takšni obliki zapiranja dolga za storitve njegove marketinške agencije, ki je za Vinag oblikovala celostno podobo.

Ker je Vinag pozneje propadel, kar je Ivanjko pripisal vremenskim ujmam, ki so uničile njihove nezavarovane vinogradne površine, saj jih zavarovalnice takrat niso želele zavarovati, prav tako naj bi bil za nižje prihodke kriv spor z mariborsko občino glede parkirnega prostora na Rakuševem trgu, dolga ni zmogel povrniti.

Gaube je zaradi nepovrnjenega posojila vložil predlog za izvršbo, čemur je Ivanjko ugovarjal, vendar je danes zanikal, da bi kadarkoli trdil, da si denarja sploh ni izposodil, kot naj bi njegova takratna odvetnica zapisala v enem od ugovorov. Sicer pa naj z vodenjem Vinaga ne bi imel nič, saj je bil le predsednik nadzornega sveta, podjetje pa je vodila njegova zdaj že nekdanja partnerica Klementina Ihanec.

Kot je še izpovedal, si je z Gaubetom prizadeval doseči dogovor, med drugim mu je ponujal eno od nepremičnin, s pomočjo očeta, sicer znanega mariborskega pravnika Šimeta Ivanjka, je vračilo dolga na obroke, a se nista uspela dogovoriti. Oškodovanec naj bi nad njega poslal celo izterjevalce, je še povedal.

Gaubetovo pričanje je bilo danes povsem drugačno, saj je zatrdil, da ga je za posojilo v sklopu skupnega projekta, za katerega so preko agencija za kmetijske trge črpali evropska sredstva, zaprosil Ivanjko, ker naj Vinag v tistem trenutku ne bi imel dovolj denarja. Potrdil je, da je pogodbo pripravil njegov odvetnik ter da jo je Ivanjku skupaj z gotovino odnesel domov.

Kot je dejal, ni imel razloga, da Ivanjku ne bi verjel glede vračila, saj je njegov takratni življenjski slog in ugled v javnosti kazal na to, da mu bo denar zagotovo lahko vrnil. Alternativnih oblik zaprtja dolga ni sprejel, ker so bile te po njegovem mnenju jalove. Potrdil je tudi navedbe obrambe, da je njegova partnerica delala v Vinagu.

Sicer pa je Ivanjko zadevo povezoval z oceno, da naj bi Kraft&Werk Vinagu pri skupnem poslu priskrbel kakovostno zelo slabe etikete za steklenice, zaradi česar naj bi izgubili nekatere posle v tujini. Vendar sta tako oškodovanec kot tožilka Romana Kac menila, da zadeve med sabo niso povezane, prav tako, da se Vinag v zvezi s tem takrat ni pritoževal.