Brez dvoma bo razstava priložnost za mednarodno promocijo Slovenije ter povečanje njene politične, gospodarske in kulturne prepoznavnosti. Takšen projekt, kot je postavitev paviljona, je vsekakor zahteven iz vseh možnih vidikov; tako gradnje kot koordinacije del in posameznih inženirjev ter ekspertov. Torej Slovenija je v fazi zaključnih del gradnje paviljona, ki jo je v celoti prevzelo podjetje RIKO do.o.o.. Moram povedati, da smo s samimi deli pričeli kot zadnji od številih razstavljavcev na gradbišču EXPO in kot kaže, bomo zaključili kot eni izmed prvih. Izzivov pa je res precej, ne zgolj z materiali in delavci, pač pa s situacijo korone in drugačnimi parametri tako poslovanja, organiziranja, iskanja izvajalcev in ja, vodenja del na daljavo.

Res je. Od začetka idejnega izbora projekta Magnet design, arhitektov Roberta Kluna in Sandija Pirša do samega projektiranja za izvedbo sama idejna zasnova v grobem ostaja enaka. Podjetje RIKO je bilo po načelu Fidica (rumene knjige za projektiranje in izgradnjo objekta) izbrano kot najugodnejše na javnem razpisu. Na osnovi idejne zasnove smo pripravili projekt za izvedbo in k sodelovanju povabili še arhitekta Jureta Kotnika. Kompleksno strešno konstrukcijo sita je prevzelo slovensko podjetje CBD d.o.o. pod vodstvom dr. Bruna Dujiča, ki je specializirano za lesene gradnje. Prvi izziv je vsekakor material, torej les v puščavi kot tujek, ki je nepoznan tako arhitekturno, gradbeno kot izkustveno. Sledil je teren in sam trening in moč prepričevanja, ki je bila del vsakodnevnih koordinacij. Zahtevnost po celovitosti pristopov in nenehni interdisciplinarni obliki vodenja se je odražala na domala vsakem koraku: argument, ki je na primer kolege Arabce verjamem da tudi malo prepričal, da je les varen in trden, je bila pripoved, da lastne otroke puščamo v vrtcih, katerih nosilna konstrukcija je lesena. Saj je les za arabski svet nepoznan material in zdel se jim je rahel kot karton. In seveda, v Dubaju sploh ni predpisanih in poznanih standardov za projektiranje lesenih konstrukcij ter zagotavljanje požarne varnosti lesenih objektov, kar pa je slovenska ekipa že na začetku vedela in skladno s tem pridobila vsa dovoljenja za gradnjo v lesu. Tudi standarda za projektiranje EUROCODE 5 tu ne poznajo, zato je bilo vse skupaj toliko bolj zahtevno.

Digitalizacija je kljub vsemu pripomogla k rešitvam marsičesa. A vendar, zahteve za na primer sam prevoz delavcev od točke a v točko b so bile obarvane s covid-19, kar je pomenilo naročilo dodatnih avtobusov za zagotovitev ustrezne medosebne razdalje na primer. Prav tako je bil velik izziv urejati medosebno razdaljo in zahtevane standarde razkuževanja na samih gradbiščih. Iz gradbišča sem se vrnil v marcu 2020, ko so sledili »lock downi« in zahtevne koordinacije del in iskanja ustreznih kadrov v zares oteženih okoliščinah, ki so bile za vse nas doslej nepoznane in nadvse stresne. Ravno covid-19 nas je naučil marsičesa in predvsem, zahtevnost izvedbe je botrovala številnim inovativnim rešitvam drugačnim pristopom, ter medsebojnim odnosom, a žal tudi višjim stroškom.

Ideja vode v puščavi je posebna in osvežilna. Zahvaljujoč dobri idejni zasnovi smo skupaj z ekipo lahko postavili res nekaj izjemnega. Tako zeleno steno za slovenski paviljon dobavlja slovensko podjetje Knauf Insulation iz Škofje Loke. Njihova rešitev omogoča uspevanje lokalnih rastlin v fasadnih panelih s kameno volno, kjer je poraba vode v poletnih mesecih, kjer so dnevne temperature preko 45 stopinj celzija zgolj med 2-4 l/m2. To je izjemno trajnostna, okolju prijazna rešitev, ki je edinstvena na trgu. Pričakujemo radovedne odzive.

Seveda preko tega projekta upamo, da širimo prednosti lesene montažne gradnje tudi na ta tržišča. Predvsem tako zahtevnih objektov s strani arhitekture, ki so po sebi zelo impresivni, ni tako veliko. Je pa z razstavami vselej povezano iskanje novih poslov, možnost dodatnih del in odprtih priložnosti. Sama arhitekturna zasnova je zares zanimiva in moram priznati, da uvaja drugačne parametre tako prostora in časa, ki ga skozi izkušnjo lesa, gozda in vode naslavljamo zares opazno.

Vsekakor je bilo med vsemi deležniki čutiti slogo in skupno željo po postavitvi objekta, ki bo na svetovni razstavi pustil pečat in bo v ponos vsem državljanom Slovenije. Seveda pa smo se vsak zase veliko naučili. Timsko delo pomeni tudi trajno delo na sebi. Zahteva notranji monolog in prave spremembe, da se ob številnih izzivih, ki so jih takšna projektna dela polna, ustrezno odzivamo.

Vodenje tega projekta je bilo zame osebno zelo zahtevno. Sprva zaradi kratkega roka izvedbe in ostalih projektnih zahtev, ki so bile daleč od običajnih. Svoj izziv je predstavljal tudi drug časovni pas ter na sami lokaciji intenzivno delovne sobote in nedelje. Vse to je zame pomenilo napor delovnih dni brez pravih pavz. In ja, vsak stres, ki, ko ga premagamo, nas nadgradi. Družina pa mi je zares stala ob strani z razumevanjem in podporo, za kar sem nadvse hvaležen.