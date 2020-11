Več bo verjetno znano po današnji izjavi za javnost PU Koper, ki je napovedana ob 12. uri.

Koprska policija je v nedeljo obvestilu občanke pred blokom na Cesti na Markovec našla trupli 49-letne Koprčanke in njenega 51-letnega zunajzakonskega partnerja, sicer hrvaškega državljana.

Policisti in kriminalisti so opravili ogled kraja dejanja in na kraju zbrali potrebna obvestila, preiskovalna sodnica pa je odredila sodno obdukcijo obeh trupel. Danes nadaljujejo zbiranje obvestil in druge aktivnosti za razjasnitev vseh okoliščin.

O smrti državljana Hrvaške so v nedeljo obvestili hrvaško diplomatsko-konzularno predstavništvo v Sloveniji, so danes še sporočili s PU Koper.

Po navedbah Primorskih novic so sosedje pred dogodkom iz stanovanja, kjer je živela 49-letna ženska, slišali prepir in kričanje. Kot so dodali, naj bi po nekaterih domnevah moški po prepiru v globino z devetega nadstropja porinil žensko, nato pa je skočil še sam.