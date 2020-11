Gre za preiskave zaradi sumov združevanja v teroristične namene, zaradi sumov državi sovražnega združevanja, kriminalnega združevanja, zaradi sumov financiranja terorizma in pranja denarja, je še sporočilo tožilstvo v Gradcu. Potrdilo je, da so racije povezane s terorističnim napadom na Dunaju 2. novembra, poroča avstrijska tiskovna agencija APA.

Preiskave spornih združenj in oseb, ki naj bi bili vpleteni v teroristične aktivnosti, so sicer potekale že več kot leto dni v sodelovanju tožilstva in štajerskega preiskovalnega urada za zaščito ustave in boja proti terorizmu. Sodeluje tudi zvezni tovrstni urad in deželna urada na Koroškem in v Spodnji Avstriji, še navaja APA.

Notranji minister Karl Nehammer je že sporočil, da so z jutranjimi racijami proti Muslimanski bratovščini in Hamasu »skrajšali korenine političnega islama«. »Proti tem kriminalcem, skrajnežem in organizacijam, ki škodijo ljudem, bomo nastopili z vso silo in uporabili vsa sredstva pravne države,« je poudaril v izjavi za javnost.

Ocenil je, da so policisti danes »zadali pomemben udarec gojišču ekstremizma«. Več podrobnosti o policijski akciji pa bodo razkrili še danes na posebni novinarski konferenci, je še napovedal minister.