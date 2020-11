Kot so spomnili na Darsu, resolucija o nacionalnem programu razvoja prometa za obdobje do leta 2030, ki jo je sprejel DZ, navaja, da je rok izvedbe avtoceste Postojna-Jelšane po letu 2030.

Prejšnji mesec pa je vlada sprejela sklep o pripravi državnega prostorskega načrta in v sporočilu navedla, da gre za avtocesto v dolžini približno 38 kilometrov, ki se na primorsko avtocesto navezuje na območju pri Postojni in poteka do mednarodnega mejnega prehoda Jelšane. Načrtovana trasa poteka na območju občin Postojna, Pivka in Ilirska Bistrica.

Glavni cilj nove avtocestne povezave je po navedbah vlade zagotoviti ustrezno medsebojno povezanost središč mednarodnega, nacionalnega in regionalnega pomena na širšem območju jugozahodne Slovenije ter njihovo povezanost z mednarodnimi povezavami ustreznega pomena.

Nova avtocestna povezava je opredeljena tudi kot del omrežja daljinskih cestnih povezav mednarodnega pomena v okviru vseevropskega prometnega omrežja in Jadransko-jonske pobude. Omogočala bo preusmeritev daljinskega cestnega prometa na obravnavanem območju na sodobno, varno in zmogljivo prometnico.

Vlada je sklep o pripravi državnega prostorskega načrta za avtocesto od Jelšan do Postojne in do Divače sprejela že leta 2013, pred štirimi leti pa je bila izdelana študija variant. Na podlagi te študije in naknadnih analiz je vlada ugotovila, da je izvedljiv le potek trase v koridorju proti Postojni.