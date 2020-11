V torek bo na Primorskem, v Posočju in v višjih legah nad okoli 1000 metri pretežno jasno. Na Primorskem bo pihala šibka burja. Drugod bo oblačno ali megleno. Najnižje jutranje temperature bodo od 0 do 7, najvišje dnevne od 6 do 11, na Primorskem do 18 stopinj Celzija.

Obeti: V sredo se vreme ne bo kaj dosti spremenilo, le vrh nizke oblačnosti bo še nekoliko višje, nekaj nizke oblačnosti pa bo lahko občasno tudi ob morju. V četrtek se bo nizka oblačnost v notranjosti Slovenije razkrojila, pooblačilo pa se bo na Primorskem in Notranjskem.

Vremenska slika: Nad večjim delom Evrope je območje visokega zračnega tlaka. V prizemni plasti ozračja je ujet vlažen, v višinah pa priteka topel in suh zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: V Alpah, Gorskem Kotarju, ob severnem Jadranu ter v sosednjih krajih Italije bo pretežno jasno, drugod bo večji del dneva oblačno ali megleno. V Kvarnerju bo pihala šibka burja.

Biovreme: Danes in v torek bo vremenski vpliv za večino ljudi ugoden, le v krajih z dolgotrajno meglo ali nizko oblačnostjo bodo vremensko občutljivi imeli manjše vremensko pogojene težave.