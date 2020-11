Obrazi nevladnikov Jana Kus Veenvliet Zavod Symbiosis

Vse, kar se je v Zavodu Symbiosis zgodilo od njegove ustanovitve leta 2003 do danes, temelji na tem izhodišču: varovati naravo. »V zavodu sva zaposlena dva, moj mož in jaz, oba sva biologa in večino časa se ukvarjava z ekološkimi temami,« pojasnjuje Jana Kus Veenvliet. »Leta 2016 smo pridobili tudi status socialnega podjetja, kar pomeni, da v zavodu stremimo k širšim okoljskim in družbenim ciljem ter da presežke iz dejavnosti vlagamo v naravovarstvene aktivnosti.«

Po spletu okoliščin v zavodu veliko pozornosti namenjajo tujerodnim vrstam. »To področje me je zanimalo že v času študija. Z naravovarstvenega vidika me je skrbelo, da se v naravi zaradi tujerodnih vrst dogajajo velike spremembe, s katerimi se takrat v Sloveniji ni ukvarjal skoraj nihče,« pravi Jana Kus Veenvliet.

Danes raziskave, narejene na ravni Evropske unije, kažejo, da Slovenci v poznavanju rastlinskih in živalskih tujerodnih vrst prekašamo skoraj vse druge državljane Evropske unije. »Področje tujerodnih vrst smo v zadnjih petnajstih letih uspeli pripeljati do ljudi; problematiko smo uspeli toliko izpostaviti, da javnost razume, kako je pomembno, da nove tujerodne vrste pravočasno zaznamo in da odstranjujemo tiste, ki so že invazivne in so že povzročile določeno škodo,« pripoveduje Jana Kus Veenvliet.

Invazivke.si

»Zdaj smo sicer v precej neugodni situaciji, ko ljudje precej bolje kot nekoč razumejo težavo tujerodnih vrst, obenem pa za to področje še vedno nimamo sistemskih rešitev. Nimamo ustrezne zakonske podlage, pa tudi naloge različnih državnih institucij niso jasno opredeljene.«

Ker področje ni sistemsko urejeno, zanj ni namenskih sredstev. »Odvisni smo od projektnega financiranja. Pravkar zaključujemo projekt o tujerodnih vrstah LIFE ARTEMIS, za njim pa bo verjetno spet nastala vrzel,« opozarja Jana Kus Veenvliet in dodaja: »Zavod Symbiosis je bil v zadnjih petnajstih letih partner v več projektih o tujerodnih vrstah in ponosni smo, do kam nam je uspelo pripeljati splošno zavedanje javnosti. Seveda to ni zgolj naša zasluga, vedno smo sodelovali z drugimi organizacijami, a bili smo gonilna sila, da smo sploh prišli do projektov. Kljub temu se situacija nenehno slabša, ker se pojavljajo nove in nove tujerodne vrste. Narava invazivnih tujerodnih vrst je pač takšna, da se hitro širijo, tako v urbanih kot v (pol)naravnih okoljih.«

V okviru projekta LIFE ARTEMIS je Gozdarski inštitut Slovenije izdelal aplikacijo Invazivke, ki stavi na sodelovanje javnosti. »Namen aplikacije je sporočanje opažanj tujerodnih vrst. Pri prejšnjih projektih smo ugotovili, da ljudje že opazijo neko tujerodno vrsto, a dokler tega ne morejo nikomur sporočiti, se stanje ne spremeni. Aplikacija Invazivke je enostavna, ker telefon sam zazna lokacijo, treba je le vnesti fotografijo. Če oseba pozna vrsto, jo poimenuje, če ne, jo vnese kot neznano in jo določimo mi na podlagi fotografij. Sporočila redno pregledujemo in se po potrebi odzovemo na terenu. S pomočjo aplikacije smo že našli tudi povsem nove in doslej nepoznane tujerodne vrste v Sloveniji,« pojasnjuje Jana Kus Veenvliet.