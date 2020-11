Arheolog na univerzi California, Davis Randy Haas in njegovi sodelavci so v članku, v sredo objavljenem v reviji Science Advances, prišli do zaključka, da je bila mlada ženska lovka velike divjadi. S svojim ljudstvom je sodelovala pri lovu na vikunje in jelene, ki so sestavljali velik del njihove prehrane, navaja portal Art Daily.

Najdba ženske lovke je nenavadna, a Haas in njegovi sodelavci so iz tega izluščili širšo trditev o deljenju dela v tistem časovnem obdobju v Amerikah. Trdijo, da dodatne raziskave nakazujejo nekaj podobnega enakopravnemu sodelovanju med spoloma pri lovu. Zaključili so, da so bile "zgodnje ženske v Amerikah lovke velike divjadi".

Za druge znanstvenike je trditev, da so ostanki last ženske lovke, prepričljiva, a nekateri pravijo, da podatki ne podpirajo širše trditve. Po besedah antropologa iz univerze Wyoming Roberta L. Kellyja, ki izčrpno piše o lovcih in nabiralcih, odkrito žensko okostje lahko nakazuje na lovko, a ga analiza drugih grobišč ni prepričala, da je bilo razmerje med lovci in lovkami blizu enakopravnega. Raziskovalci so imeli na voljo le majhen vzorec grobišč, med njimi pa ni bilo nobenega z nedvoumno ženskimi lovkami, pravi Kelly.

Odstopanja ali ne?

V najbolj sodobnih in nedavnih družbah lovcev in nabiralcev je splošno uveljavljeno, da so bili lovci prevladujoče moški, pravi Haas. Arheološki dokazi nakazujejo, da je bilo podobno tudi v preteklosti. Občasno so ženski ostanki sicer povezani s predmeti, ki namigujejo na to, da so bile lovke, a so tej primeri obravnavani kot odstopanja. Haas predlaga, da niso in da bi bilo mogoče potrebno spremeniti splošno sprejeto prepričanje o lovu.

Haas in drugi so grob mlade ženske s predmeti za lov našli na najdišču Wilamaya Patjxa v območju Puno na jugu Peruja, na višini skoraj štirih kilometrov. Njen grob in še štiri druge ter več kot 20.000 artefaktov so izkopali leta 2018. Ženska z znanstvenim identifikatorjem WMP6 je bila stara med 17 in 19 leti.

Haas je nato analiziral 429 pokopov v Amerikah, ki so nastali pred 8000 do 14.000 leti, identificiral 27 oseb, ki so jim uspeli določiti spol in so bile najdene s predmeti za lov velike divjadi. Od teh jih je bilo 11 žensk in 16 moških. Haas priznava, da je kot ženska nedvoumno identificirana le ta iz Wilamaya Patjxa, a so dokazi vseeno vodili k zaključku, da so ženske predstavljale med 30 in 50 odstotki lovcev velike divjadi.

Kelly se s tem sicer ne strinja, a pravi, da ga ne bi presenetilo, če bi bil odstotek lovk bližje deset, še navaja Art Daily.