Za Smrt na Nilu je to že druga preložitev predvajanja. Sprva so ga v kinih nameravali prikazati oktobra. Novi datumi še niso znani, je poročanje specializiranih revij Variety in Hollywood Reporter povzela nemška tiskovna agencija dpa.

Hollywood upočasnjuje svoje produkcije, ker so številne kinodvorane v ZDA in Evropi zaprte ali pa so odprte le ob nizki zasedenosti z gledalci zaradi trenutne pandemije. V zadnjih mesecih so številne projekte preložili na prihodnje leto, med drugim film Črna vdova režiserke Cate Shortland s Scarlett Johansson v glavni vlogi ter priredbo muzikala Zgodba z zahodne strani Stevena Spielberga.

Eden redkih filmov, ki naj bi ga videli v tem letu, je Čudežna ženska 1984 v režiji Patty Jenkins. Film z Gal Gadot kot amazonsko bojevnico je bil sicer od junija letos tudi že večkrat preložen, nazadnje na 25. december. Strokovnjaki v panogi pa pričakujejo nadaljnjo zamudo.