#portret Joe Biden: Uspelo mu je v tretjem poskusu

Joeju Bidnu, senatorju z osemnajstim najdaljšim stažem v ameriški zgodovini in podpredsedniku v času prvega temnopoltega predsednika Baracka Obame, je v tretje uspelo. Po dveh hitrih umikih od kandidature za Belo hišo leta 1988 in 2008 se je letos prebil do predsedniške nominacije demokratske stranke, po napeti tekmi proti aktualnemu predsedniku Donaldu Trumpu pa so ga ameriški mediji razglasili za zmagovalca.