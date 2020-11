Dvainsedemdesetletni šejk Kalifa bin Zajed Al Nahjan ima po svetu toliko nepremičnin, da ne ve, kje vse so. Ene od njih, v Španiji, ne on ne kakšen član njegove orjaške družine princes in princev ni obiskal že sedemnajst let. A ne samo to. Pozabil je, kje natančno stoji. Najeti so morali nepremičninskega agenta, da jo je našel v gričevju blizu Madrida. Tam ga je v dolgi vrsti pozdravilo petnajst stalnih uslužbencev, ki so skrbeli za vzdrževanje posestva in razkošne vile z enajstimi spalnicami, v kateri je bilo vse še novo in nedotaknjeno. Edini obiskovalec vile, odkar so jo kupili, je bil eden od šejkovih sinov. Prišel je, videl in odšel, ne da bi sploh prespal, ker mu je bil ta očetov dom pretih. Osebje in vzdrževanje posestva in vile sta šejka stali okoli pol milijona evrov na leto.

Četrta najbogatejša kronana glava Zanj je to drobiž, saj je z okoli dvajsetimi milijardami evrov eden najbogatejših zemljanov in četrta najbogatejša kronana glava (za tajskim kraljem, brunejskim sultanom in savdskim kraljem). V enem od njegovih dveh razkošnih domov v Britaniji, stari spomeniško zaščiteni razkošni vili v Ascotu, kjer je najbolj znan britanski hipodrom, iz pip ne teče voda iz vodovoda, ampak znamenita voda evian. Rad ima tudi svojo plavajočo palačo, superrazkošno jahto Azzam, ki je z več kot 180 metri najdaljša na svetu. Omislil si jo je leta 2013 in zanjo odštel 600 milijonov evrov. To, kar je novo, pa je, da je zaradi več desetletij skrivnega nakupovanja nepremičnin v Londonu in njegovi okolici ustvaril neverjeten nepremičninski imperij z okoli 170 nepremičninami, katerih večina je v najdražjih četrtih Londona. Morda ni največji najemodajalec v prestolnici po številu podnajemnikov, so pa njegovi podnajemniki zagotovo med najbogatejšimi. Šejku najemnine na leto prinašajo blizu 180 milijonov evrov.

Denar je še vedno sveta vladar Družina šejka Kalife bin Zajeda Al Nahjana ima skupaj pod palcem 130 milijard evrov. Šejk ni samo predsednik Združenih arabskih emiratov in abudabijski emir, ampak tudi predsednik emiratskega suverenega investicijskega sklada, ki je po svetu pokupil že za blizu 800 milijard evrov delnic, dolgov, nepremičnin, pristanišč, letališč, avtocest, rudnikov in tako naprej. Šejkovo zanimanje za drage londonske nepremičnine je prvič prišlo na dan, ko so se pojavili tako imenovani panamski dokumenti leta 2016, a ti so razkrili samo nekaj deset nepremičnin, takrat vrednih 1,3 milijarde evrov. Zdaj je prišlo na dan, da jih je veliko več in da so vredne najmanj petkrat več. V enem samem letu, leta 2005, je kupil pet nepremičnin za 1,1 milijarde evrov, ki so danes vredne vsaj dvakrat toliko.

Najboljši klient Največji dragulj v njegovi londonski nepremičninski kroni je Trg Berkeley v četrti Mayfair, ki je toliko več vreden, ker je pokupil tudi zemljo v njegovi okolici, kjer stoji 95 poslopij, katerih lastniki mu morajo plačevati drago zemljiško rento. S tem je postal tudi lastnik cele ulice Bruton place. Šejkov nepremičninski imperij naj bi bil celo že večji od največjega neskritega, ki ga je po očetu podedoval komaj 29-letni milijarderski aristokrat, westminstrski vojvoda, o katerem radi pretirano rečejo, da je njegovega pol Londona. Vojvoda je z dobrimi 11 milijardami evrov najmlajši milijarder. Dolgo anonimni londonski nepremičninski kralj, predsednik in emir, ki naj bi bil zadnje čase slabega zdravja, je to lahko skrivaj postal zahvaljujoč zapleteni mreži slamnatih podjetij iz davčnih oaz, kot so Britanski Deviški otoki, in s pomočjo vodilnih zelo diskretnih zelo dragih odvetniških pisarn. Donedavna je bil v londonskem nepremičninskem svetu znan samo kot »The Client«. Vsi nakupi naj bi bili zakoniti.

Ko šejk prodaja stanovanja Trenutno najboljši dokaz, da je šejk Kalifa pokupil največ najboljših nepremičnin v Londonu, je devetnadstropni stanovanjski blok v petični četrti Kensington, ki ga je kupil leta 2008. Stanovanja v tem bloku so zdaj naprodaj za od 20 do 28 milijonov evrov.